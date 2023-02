Wanda Nara-Masterchef, fa gol tra tv e cucina. Icardi, bomba di mercato

Wanda Nara star di MasterChef Argentina

Wanda Nara a MasterChef. La notizia è ufficiale. La showgirl sarà una delle stelle nella versione argentina del famoso talent show legato al mondo della cucina.

Wanda Nara a MasterChef: debutto come conduttrice di uno show

Di più. Per lei è pronto un debutto come conduttrice: la notizia è stata confermata dal conduttore di LAM Ángel de Brito (che aveva già lanciato anteprime su questo tema).

“Wanda farà bene, mi piace, darà freschezza al programma", ha dichiarato Yanina Latorre. Wanda Nara prima di MasterChef andrà in Brasile per registrare una pubblicità per una marca di creme. "Poi tornerà per Masterchef. Resterà a lungo in Argentina”.

Wanda Nara, da Ballando con le Stelle a Masterchef

Wanda Nara sempre più stella della tv in questi ultimi mesi. Ricordiamo che lo scorso autunno era stata nella giuria del Cantante Mascherato (sempre in versione argentina) e poi fu special guest star su Rai1 di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci.

Icardi super al Galatasaray: torna al Psg? Rumors di calciomercato

Intanto Mauro Icardi sta vivendo una grande stagione al Galatasaray: sono 9 i gol in 12 partite (con 6 assist). Il cartellino dell'ex centravanti dell'Inter però è ancora del Psg che lo ha girato in prestito in Turchia (pagando tra l'altro buona parte dell'ingaggio) e, stando agli ultimi rumors, la dirigenza parigina starebbe valutando la possibilità di riportare Icardi a fine stagione in Francia per dargli una seconda possibilità con la maglia del Paris Saint Germain. Di sicuro, con il contratto in scadenza a giugno 2024, Icardi potrebbe essere un pezzo molto pregiato del prossimo mercato.