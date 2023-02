Wanda Nara ha freddo e si copre (ma non troppo..). Che foto! Poi allo stadio..

Wanda Nara, selfie a letto: "Freddo"

Wanda Nara è tornata in Turchia. "Soguk", scrive sui social, ossia "Freddo".

La showgirl e imprenditrice argentina posta una serie di selfie davanti allo specchio, seduta sul letto con body e cappellino che la coprono: foto che fanno la felicità dei fans.

Wanda è letteralmente mozzafiato (vedi gallery).



Wanda Nara allo stadio, il Galtasaray vola con il gol di Icardi

Tra l'altro nelle storie su Ig, Wanda Nara pubblica alcune immagini allo stadio dove è andata a seguire il Galatasaray di Mauro Icardi. Su tutte spicca il video del rigore trasformato dall'ex capitano dell'Inter: rete decisiva che ha consegnato la vittoria alla squadra giallorossa (che potrebbe presto avere anche Nicolò Zaniolo dalla Roma) in rimonta sul Trabzonspor (2-1 a segno anche l'ex stella del Napoli, Mertens).

Maurito in questo campionato ha già segnato 9 gol in 12 partite (con 6 assist). Il Galatasaray ha consolidato il suo primato nel torneo turco dove viaggia con 9 lunghezze di vantaggio sulla seconda (il Fenerbahce che però ha una partita in meno).

