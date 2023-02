Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: la mossa dei turchi lo avvicina a Istanbul

Zaniolo-Galatasaray, i turchi in pressing sulla Roma

Nicolò Zaniolo al Galatasaray: ore caldissime. Il mercato in Turchia si chiude l'8 febbraio, è corsa contro il tempo per trovare la fumata bianca. Anzi giallorossa. Perché il centrocampista italiano passerebbe da una maglia giallorossa all'altra.

La Roma chiede 30 milioni, il club turco ha fatto un'offerta da 18 milioni più 3-4 di bonus. C'è distanza tra domanda e offerta, ma il Galatasaray (che vuole conquistare il titolo nazionale che manca da 4 anni) garantisce l'acquisto a titolo definitivo (obbligo non vincolato di riscatto) e questa mossa starebbe convincendo la società capitolina ad abbassare un po' le pretese.

A 25 milioni potrebbe arrivare l'accordo per il passaggio di Zaniolo dalla Roma al Galtasaray.

Zaniolo dalla Roma al Galtasaray, l'offerta al giocatore

Zaniolo sembra essersi convinto a trasferirsi al Galatasaray - dove troverebbe Icardi e Mertens - in Turchia gli verrebbe garantito un contratto da 3,5 milioni a stagione, la possibilità di giocare con continuità, cosa fondamentale per non perdere il treno di una nazionale italiana che riparte in questo 2023 a caccia della Nations League (dove è in final-4) e delle qualificazioni a Euro 2024. Non va escluso che nel contratto venga inserita una clausola in uscita (30 milioni?) che permetterebbe alle pretendenti (magari un ritorno di fiamma del Milan) di provare l'assalto a Zaniolo la prossima estate.