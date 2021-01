Scudetto all'Inter. Champions: flop Juventus. E il Milan.. Le 'carte' del 2021

INTER SCUDETTO DAVANTI A MILAN E JUVENTUS. CHAMPIONS LEAGUE: BAYERN MONACO VS MANCHESTER CITY. LE QUOTE DI WILLIAM HILL

L'Inter di Antonio Conte vincerà lo scudetto con buona pace di Zlatan Ibrahimovic e del suo Milan. La Juventus? Addio sogni di 10° tricolore consecutivo per i bianconeri e, per giunta, vietato sognare la vittoria di quella Champions League che manca in bacheca dal 1996 (quando la Signora guidata da Lippi sconfisse ai rigori l'Ajax nella finale di Roma). Mentre gli Europei di calcio saranno un discorso tra Belgio e Inghilterra. Nulla dunque da fare per l'Italia di Roberto Mancini. Questi i principali verdetti del 2021: nessuna previsione di maghi e astrologi, la 'sentenza' è dei bookmakers inglesi di William Hill. Andrà davvero così? Chissà. Il calcio ci ha abituato a sovvertire i pronostici tante volte. Intanto però andiamo ad esaminare le quote competizione per competizione.

SERIE A, SCUDETTO ALL'INTER. MILAN, JUVENTUS E NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE

Milan meritatamente primo in classifica a Natale e protagonista di una cavalcata esaltante in questo 2020, ma il titolo sarà dell'Inter. William Hill paga infatti 'solo' a 2,30 il tricolore della squadra di Antonio Conte (che ha chiuso l'anno a un punto dai rossoneri e forte di sette vittorie consecutive in serie A) contro il 3,75 della quota rossonera. Insomma, a Ibrahimovic e compagni per vincere il derby scudetto contro i cugini nerazzurri toccherà ribaltare un pronostico che li dà ancora sfavoriti. Il terzo incomodo? Resta la Juventus del Maestro Andrea Pirlo. Il sogno del decimo titolo italiano consecutivo da parte dei bianconeri viene pagato a 4,50. Dietro le tre grandi del calcio italiano, l'unica squadra ritenuta credibile in quota scudetto è il Napoli di Gattuso (6,50). Staccatissime le altre a partire dall'Atalanta (a 17 l'ipotesi di una storia impresa da parte di mago Gasperini) e dalla Roma (i giallorossi a 21 contro 1). Chiudono Lazio (a 41 la rimonta biancoceleste) e il Sassuolo (a 101 la squadra di De Zerbi). E per chi volesse provare una giocata clamorosa, c'è il Verona di Juric: punti un euro ed eventualmente ne vinci 2001. Le quote legate alla qualificazione in Champions danno 4 favoritissime: Inter quasi alla pari (1,06), con Milan e Juventus in scia (1,14), poi il Napoli (1,50). Le outisider sono Atalanta (2,10) e Roma (2,40), mentre chi crede nella Lazio potrebbe essere ben ricompensato se Simone Inzaghi centrasse l'obiettivo (9). Il Sassuolo? Viene pagato 23 volte la posta iniziale.

IBRAHIMOVIC, RAFAEL LEAO, CALHANOGLU (LAPRESSE)



COPPA ITALIA ALLA JUVENTUS

Juventus sfavorita per lo scudetto, ma prima nelle quote della Coppa Italia. La squadra di Andrea Pirlo (3 contro 1) si fa preferire all'Inter (5). Il Napoli detentore del trofeo (la squadra di Gattuso sconfisse i bianconeri di Sarri ai rigori lo scorso giugno) è a 6,50. Poi l'Atalanta (7,50). Il Milan invece non gode di grande fiducia (9) e viene messo al quinto posto nella graduatoria alla pari con la Lazio. La Roma invece è a 13. Ricordiamo che Milan-Inter potrebbe essere un derby ai quarti di finale con la Juventus possibile avversaria in semifinale. Mentre dall'altra parte attenti a un eventuale Roma-Napoli e Atalanta-Lazio ai quarti di finale.

CHAMPIONS LEAGUE AL BAYER MONACO. JUVENTUS IN QUOTA... QUARTI DI FINALE

Il Bayern Monaco potrebbe concedere il bis. Dopo il trionfo del 2020 in finale contro il Psg (1-0 gol di Coman), Robert Lewandowski e soci sono i principali indiziati di alzare il trofeo anche nel 2021: William Hill li dà a 3,75. La squadra più vicina è il Manchester City. Pep Guardiola è reduce da tre eliminazioni consecutive ai quarti di finale (e l'anno prima era uscito agli ottavi), ma quest'anno cercherà di tornare al vertice del calcio europeo come ai tempi in cui guidava il Barcellona. I bookmakers inglesi ci credono e pagano i Citizen a 4,50. La terza 'favorita' è il Liverpool di Klopp (campione nel 2018) a 6,50. Dietro a questo terzetto c'è il vuoto. Il Paris Saint Germain è al quarto posto nell 'graduatorie' a 12 e precede la Juventus che viene data a 13. Bianconeri che dunque, stando ai broker Uk, sono da 'zona quarti di finale', forse semifinale. Poco credito viene concesso anche al Real Madrid di Zidane: dopo aver vinto un girone complesso (con l'eliminazione dell'Inter, ma hanno tremato anche i blancos, capaci di strappare il pass per gli ottavi solo all'ultima giornata), le loro chances di tornare a vincere la Champions League sono 'quotate' a 15. Seguono Chelsea (17), il Barcellona di Messi (sarà l'ultima di Leo in blalugrana?) e l'Atletico Madrid di mister 500 panchine Simeone (entrambe a 19) e il Borussia Dortmund (26).

L'Atalanta? Pochi mesi fa ha centrato una storica qualificazione ai quarti di finale (andando a un passo dall'impresa di eliminare il Psg), ma a questo giro la Dea gode di poca fiducia (agli ottavi aspetta il Real Madrid) e viene pagata a 34. Chiudono Siviglia e Lipsia (a 41) davanti a Borussia Mönchengladbach-Lazio (a 101) e Porto (151).

Robert Lewandowski (Lapresse)



CHAMPIONS LEAGUE CAPOCANNONIERE: LEWANDOWSKI VS HAALAND

Il trono di capocannonniere è una sfida tra sua maestà Robert Lewandowski e il bomber norgese ErlingHaaland: due cecchini infallibili, con il primo che ha il vantaggio di giocare in una squadra favorita per la vittoria finale rispetto alla stella del Borussia Dortmund. Entrambi sono a 5,50 e precedono Neymar (a 6). Poi ecco Cristiano Ronaldo (7,50), davanti al compagno di squadra Alvaro Morata (11) e Leo Messi (15, la Pulce sta vivendo una stagione complicata, ma attenti a darlo per spacciato). Quote interessanti per Karim Benzema (17), la stella del Liverpool Salah (21) e il francese Mbappe (21).

EUROPA LEAGUE: TOTTENHAM VS MANCHESTER UNITED. ATTENTI AL MILAN

In Europa League William Hill vede un testa a testa tra Tottenham e Manchester United con gli Spurs favoriti sui Red Devils (6 contro 7,50). Attenti al Milan: i rossoneri di Stefano Pioli sono al terzo posto e vengono pagati a 10. Meglio anche dell'Arsenal (a 11). Anche il Napoli ha un buon grado di fiducia dei broker inglesi: Insigne e compagni sono a 13 contro 1, come il Leicester. Insomma sembra un derby tra Italia e Inghilterra per la vittoria finale della competizione che vide pochi mesi fa trionfare il Siviglia in finale sull'Inter. Le outsider sono guidate dall'Ajax (15), davanti a Villarreal-Bayer Leverkusen (17) e Roma (19). Interessanti le quote di Real Sociedad (21), Benfica e Salisburgo (26).

EURO 2020, BELGIO O INGHILTERRA. FRANCIA TERZO INCOMODO. ITALIA DI MANCINI LONTANA NELLE QUOTE

Dulcis in fundo, l'Europeo. Un anno dopo il rinvio per la pandemia mondiale, la massima competizione continentale per nazionali si disputerà all'insegno dell'equilibrio. Sono tante le pretedenti al trono conquistato dal Portogallo nel 2016 (1-0 in finale sulla Francia, che due anni dopo avrebbe vinto il Mondiale). Qui William Hill non si sbilancia e mette tre squadre quasi sulla stessa linea: Belgio-Inghilterra (a 6), appena davanti alla Francia (6,50). In seconda fascia ecco Spagna-Germania (8,50) e Olanda (9). Sorprendentemente l'Italia di Roberto Mancini, malgrado il bel girone di qualificazione e le tante vittorie inanellate in questi ultimi anni, viene messa abbastanza indietro nel pronostico. Gli azzurri sono pagati 13 volte la posta iniziale. L'altra faccia della medaglia è che la quota si presta a chi crede in trionfo della nostra nazionale.