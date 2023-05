Scudetto Napoli, allo stadio Maradona il coro di "O' Surdato 'Nammurato". I video e le foto della festa

Napoli: De Luca, scudetto motivo di riscatto per città e Sud

"La vittoria dello scudetto da parte del Napoli è un risultato sportivo straordinario che passa alla storia del calcio italiano. È un riconoscimento per una squadra e un allenatore che hanno dimostrato sul campo una assoluta eccellenza". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che sui social si complimenta con gli Azzurri per la conquista del terzo scudetto.

"È una vittoria che si carica, come è evidente, anche di altri significati che vanno al di là del calcio - sottolinea - è un motivo di orgoglio e, in qualche modo, di riscatto per Napoli e per il Sud e per i tanti nostri concittadini che ci guardano da ogni parte del mondo".

Scudetto Napoli, ecco i fuochi d'artificio in città

Ecco i fuochi d'artificio a Piazza Trieste e Trento a Napoli dopo la vittoria dello scudetto degli azzurri.





Scudetto Napoli, allo stadio Maradona il coro di "O' Surdato 'Nammurato" dopo la vittoria

Il coro di "O' Surdato 'Nnammurato" dopo la vittoria del Napoli risuona allo stadio Maradona.





Scudetto Napoli, è festa in piazza a Bologna, i tifosi cantano "Napule è" di Pino Daniele

Festa per i tifosi del Napoli anche a Bologna dopo la vittoria dello scudetto, in Piazza Maggiore si canta "Napule è" di Pino Daniele.





