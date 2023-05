Scudetto Napoli, la città prepara la festa: il prefetto prega San Gennaro

Scudetto Napoli, il piano del prefetto Palomba: 90 varchi in città

Il Napoli ha rimandato la festa scudetto, il pareggio di domenica al Maradona con la Salernitana ha congelato i festeggiamenti, solo rinviati visto l'enorme vantaggio in classifica della squadra di Spalletti sulla Lazio, la prima inseguitrice. In città la festa in realtà è cominciata da settimane ma ancora non è esplosa perché manca l'ufficialità. L'unico che non festeggerà a Napoli rischia di essere il prefetto Claudio Palomba, che si gioca - si legge su Repubblica - la promozione alla prefettura di Roma e starà sicuramente pregando San Gennaro perchè tutto fili liscio. Il ministro dell'Interno Piantedosi infatti gli ha promesso l'ambita poltrona vacante da 50 giorni, ma ad una condizione: la festa scudetto deve filare liscia, senza disordini. "Ci saranno 90 varchi, - spiega Palomba al Mattino - ma saranno potenziati i trasporti fino a tutta la notte. Funzioneranno la metro, la funicolare, i bus, sarà bello immergersi in questo grande scenario di festa. Più che consigli da dare, da napoletano ho una certezza: come è accaduto in occasione del primo e del secondo scudetto, dimostriamo di essere campioni di civiltà".

"Sappiamo - prosegue Palomba - che il mondo ci guarda, c’è tanta curiosità per Napoli, città vincente e baciata dal grande flusso turistico, quindi conviene dimostrarsi all’altezza della situazione. Sono certo che sarà una esplosione di gioia, di festa, di simpatia umana capace di legare generazioni diverse. I piani che abbiamo messo in campo sono elastici, dinamici, flessibili. Inutile tenere in gioco migliaia di uomini se non ci sarà la possibilità di festeggiare. Inutile immaginare una zona rossa, se non ci sarà la grande corsa al centro cittadino. Le forze a disposizione verranno riprotette in vista del prossimo match point". Al Maradona per la trasferta di Udine di giovedì sera ci sarà il maxischermo.