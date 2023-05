Scudetto Napoli, un morto e altri sei feriti. La festa si trasforma in dramma

Scudetto Napoli, morto un 26enne che festeggiava in piazza

A Napoli la festa scudetto tanto attesa si trasforma in dramma: un morto e sei feriti. Poche ore dopo il triplice fischio dell'arbitro a Udine, che ha decretato la vittoria del titolo per la squadra di Spalletti, nel capoluogo campano è esplosa la gioia dei tifosi. In migliaia si sono riversati per le strade per festeggiare. Ma poco prima dell’una, riporta il Corriere della Sera, sono stai sparati quattro colpi di pistola nel centralissimo corso Garibaldi che hanno colpito quattro ragazzi che erano in strada per festeggiare.

"Non è ancora chiaro se si sia trattato di un agguato oppure dell’esplosione di colpi di pistola per festeggiare lo scudetto. Indagano i carabinieri". I ragazzi sono stati immediatamente trasportati in ospedale, ma uno non ce l’ha fatta. Si tratta di un giovane di 26 anni che era stato ricoverato all’ospedale Cardarelli in gravi condizioni. Altre tre persone, invece, sono finite all'ospedale ferite dall'esplosione di petardi.