Sergio Ramos-Juventus: il difensore non rinnova con il Real Madrid

Sergio Ramos-Juventus: rinnovo fermo col Real Madrid. C'è anche il Psg

Sergio Ramos è in scadenza nel 2021 con il Real Madrid e potrebbe andarsene a fine stagione. La bandiera dei blancos, secondo 'El Chiringuito Tv' è in una fase di stallo del rinnovo del contratto con i madrileni, anzi le trattative si sarebbero proprio fermate.

SERGIO RAMOS. JUVENTUS E PSG SUL DIFENSORE DEL REAL MADRID

Situazione che ha portato all'inserimento di Juventus e il Paris Saint-Germain, che vorrebbero portare tra le loro fila, il difensore trentaquattrenne.

I bianconeri avrebbero già fatto un'offerta a Sergio Ramos. Un altro colpo dal Real Madrid dopo quello di Cristiano Ronaldo tre anni fa (Cr7 costò 100 milioni, questo affare sarebbe a parametro zero)? Va sottolineato che il difensore merengue attualmente percepisce uno stipendio intorno ai 12 milioni di euro all'anno. Bisognerà capire quanto chiederà per quello che potrebbe essere il suo ultimo grande contratto in carriera.