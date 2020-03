Sport

Giovedì, 26 marzo 2020 - 13:37:00 Serie A al via il 3 giugno: c'è un calendario. Milan-Juventus il 18 giugno Serie A in estate, ipotesi di calendario per chiudere il campionato il 12 luglio

CRISTIANO RONALDO (Lapresse) Serie A al via il 3 giugno: c'è un calendario. Milan-Juventus il 18 giugno Finire il campionato di serie A, emergenza coronavirus permettendo. Il calcio italiano ci prova anche se nelle scorse ore alcuni club sono sembrati più propensi a chiudere la stagione e iniziare a pensare alla prossima. Lega e Figc comunque non si arrendono e studiano il modo di portare a termine il campionato. Ecco un ipotesi di calenario con ripresa il 3 giugno e chiusura il 12 luglio giocando infrasettimanali e nel weekend. Resterebbe da sciogliere il nodo delle 4 gare del 25° turno non disputate (Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Torino-Parma): in questo caso l'ipotesi sarebbe il 31 maggio. IL CALENDARIO IPOTETICO 27^ GIORNATA 3-4 GIUGNO Genoa – Parma

Verona – Napoli

Bologna – Juventus

Spal – Cagliari

Torino – Udinese

Lecce – Milan

Fiorentina – Brescia

Atalanta – Lazio

Inter – Sassuolo

Roma – Sampdoria 28^ GIORNATA 6-7 GIUGNO

Lazio – Fiorentina

Brescia – Genoa

Sampdoria – Bologna

Juventus – Lecce

Sassuolo – Verona

Udinese – Atalanta

Napoli – Spal

Cagliari – Torino

Milan – Roma

Parma – Inter 29^ GIORNATA 10-11 GIUGNO

Fiorentina – Sassuolo

Torino – Lazio

Genoa – Juventus

Spal – Milan

Bologna – Cagliari

Atalanta – Napoli

Verona – Parma

Lecce – Sampdoria

Roma – Udinese

Inter – Brescia 30^ GIORNATA 13-14 GIUGNO

Cagliari – Atalanta

Napoli – Roma

Juventus – Torino

Sassuolo – Lecce

Parma – Fiorentina

Brescia – Verona

Sampdoria – Spal

Inter – Bologna

Lazio – Milan

Udinese – Genoa 31^ GIORNATA 17-18 GIUGNO

Torino – Brescia

Fiorentina – Cagliari

Verona – Inter

Milan – Juventus

Lecce – Lazio

Genoa – Napoli

Roma – Parma

Atalanta – Sampdoria

Bologna – Sassuolo

Spal – Udinese 32^ GIORNATA 20-21 GIUGNO

Juventus – Atalanta

Parma – Bologna

Fiorentina – Verona

Cagliari – Lecce

Napoli – Milan

Brescia – Roma

Udinese – Sampdoria

Lazio – Sassuolo

Genoa – Spal

Inter – Torino 33^ GIORNATA 24-25 GIUGNO

Atalanta – Brescia

Sampdoria – Cagliari

Lecce – Fiorentina

Torino – Genoa

Roma – Verona

Spal – Inter

Sassuolo – Juventus

Udinese – Lazio

Bologna – Napoli

Milan – Parma 34^ GIORNATA 27-28 GIUGNO

Verona – Atalanta

Milan – Bologna

Roma – Inter

Juventus – Lazio

Genoa – Lecce

Parma – Sampdoria

Cagliari – Sassuolo

Brescia – Spal

Fiorentina – Torino

Napoli – Udinese 35^ GIORNATA 1-2 LUGLIO

Atalanta – Bologna

Lecce – Brescia

Lazio – Cagliari

Inter – Fiorentina

Sampdoria – Genoa

Torino – Verona

Udinese – Juventus

Sassuolo – Milan

Parma – Napoli

Spal – Roma 36^ GIORNATA 4-5 LUGLIO

Milan – Atalanta

Roma – Fiorentina

Genoa – Inter

Verona – Lazio

Bologna – Lecce

Brescia – Parma

Juventus – Sampdoria

Napoli – Sassuolo

Spal – Torino

Cagliari – Udinese 37^ GIORNATA 8-9 LUGLIO

Parma – Atalanta

Fiorentina – Bologna

Lazio – Brescia

Sassuolo – Genoa

Cagliari – Juventus

Udinese – Lecce

Sampdoria – Milan

Inter – Napoli

Torino – Roma

Verona – Spal 38^ GIORNATA 11-12 LUGLIO

Milan – Cagliari

Spal – Fiorentina

Genoa – Verona

Atalanta – Inter

Napoli – Lazio

Lecce – Parma

Juventus – Roma

Brescia – Sampdoria

Bologna – Torino

Sassuolo – Udinese