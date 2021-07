Serie A: domani il varo dei calendari, ma gli stadi saranno aperti? E' stallo

Mercoledì 14 luglio si svolgerà il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2021/22. Tuttavia, non è ancora chiaro se il torneo si svolgerà con gli stadi aperti e in quale misura: sul tema c’è uno stallo che le squadre cercheranno di risolvere nella riunione di oggi, martedì 13 luglio

Il vertice svoltosi la scorsa settimana con i rappresentanti delle squadre di Serie A non aveva dato esito. Oggi ci si riprova, nel tentativo di arrivare al sorteggio del calendario – che dalle 18.30 sarà trasmesso in diretta su DAZN – con qualche certezza in più.

Il campionato dei campioni d’Europa potrà svolgersi con il pubblico sugli spalti?

Ne stanno discutendo animatamente presidenti e dirigenti dei club di Serie A, che oggi hanno organizzato un incontro informale per provare a sciogliere i dubbi.

Da un lato ci sono le evidenti preoccupazioni economiche derivanti dalle conseguenze di un altro anno a porte chiuse (o comunque a capienze fortemente ridotte) e dall’altro i rischi di ulteriori contagi connessi alla riapertura degli stadi, un tema che ha già fatto molto discutere in occasione degli Europei vinti dalla nazionale italiana, ma che sul piano della prevenzione hanno creato perplessità davvero notevoli.