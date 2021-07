Finale Europei, Inghilterra battuta anche dall'OMS: "Vince la variante Delta"

Maria Van Kerkhove, epidemiologa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha condannato la “devastante” assenza di misure di precauzione anti-Covid in occasione della finale degli Europei Inghitlerra-Italia.

Sconfitti sul campo, ma anche sugli spalti. E’ questo il verdetto dell’OMS nei confronti degli inglesi, che hanno clamorosamente allentato le misure di sicurezza per massimizzare il ricavo economico degli Europei di calcio.

Una carenza di attenzione pesantemente criticata dall’epidemiologa Maria Van Kerkhove: “Guardando la televisione ho visto scene di 60.000 persone ammassate dentro lo stadio di Londra per vedere Inghilterra-Italia”.

Un comportamento che, secondo la scienziata, provocherà un’accelerazione dei contagi di variante Delta che, spiega Maria Van Kerkhove, si avvantaggia della presenza di “folle di persone non vaccinate”.

Mentre tutta l’Inghilterra cantava “It’s coming home”, pregustando un successo che poi non è arrivato, nel Paese si è arrivati a una media di 31.500 nuovi casi giornalieri: “La pandemia non si prende pause. La variante Delta circolerà facilmente tra persone assembrate, che cantano e urlano senza mascherina e senza essere coperte da vaccinazioni. Devastante”.

La diffusione dei contagi da Covid-19 in Inghilterra aveva spinto Mario Draghi e Angela Merkel di spostare la finale da Londra a un'altra città meno pericolosa, ma la Uefa - non senza polemiche - ha tirato dritto per la sua strada.

