Serie A nel pallone, Sileri: “Avanti”. Zampa: “Il campionato va sospeso”

SERIE A SOSPESA? DUE TESI DIVERSE NEL GOVERNO: SILERI VS ZAMPA

Sandra Zampa e Pierpaolo Sileri, rispettivamente sottosegretaria e viceministro per la Sanità. Una dem l’altro grillino. Il dicastero in cui lavorano è lo stesso, ma la materia che amministrano la vedono in due modi differenti. Soprattutto se il tema sanitario si incrocia a quello sportivo. È ormai diventato un caso nazionale il focolaio nato all’interno del Genoa calcio e che quasi sicuramente determinerà il rinvio della prossima partita dei grifoni (contro il Torino).

SERIE A SOSPESA? DUE VISIONI OPPOSTE

Mentre per Sileri la Serie A è giusto che continui spingendosi a dichiarare addirittura: "Bene le partite, benissimo riaprire gli stadi ma con regole ferree”, la Zampa è tranchant: “Il campionato va sospeso, il protocollo è chiaro”. E il titolare della Sanità Roberto Speranza che dice? Si spera non dia una terza versione.

SERIE A SOSPESA? SPADAFORA: "PRESTO PER PARLARE DI STOP"

Intanto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rassicurato il pianeta calcio: “Non siamo ancora nelle condizioni di dover parlare di uno stop della Serie A”, Spadafora comunque non sottovaluta la situazione dichiarandosi "Molto preoccupato”. La sottosegretaria Zampa ha portato a rinforzo della sua affermazione le “parole chiare” all’interno del “protocollo sottoscritto” con la Figc. A lei si contrappone la tesi di Sileri: “La medicina è fatta di calcolo del rischio, lo zero non lo avremo mai, ma è chiaro che abbracciarsi o esultare è una cosa che si può evitare”. A chi bisogna dare retta?