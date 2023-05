Serie A, quote scudetto 2024: è già caccia al Napoli, ma quante sorprese

CALCIO, QUOTE SERIE A: E' GIA' CACCIA AL NAPOLI PER IL PROSSIMO SCUDETTO

Neanche il tempo di festeggiare lo scudetto conquistato ieri sera a Udine, ed è già partito l'inseguimento al Napoli per la prossima stagione. ''L'anno irripetibile sarà il prossimo'', ha dichiarato Luciano Spalletti dopo il trionfo tricolore. E allora, anche gli operatori di scommesse cominciano già a proiettarsi al 2023/2024. Il Napoli ha dominato il campionato e sembrano esserci tutti i presupposti per aprire un ciclo vincente, come ai tempi di Maradona. Per questo, le quote di Eurobet - come riporta l'agenzia Agimeg - vedono gli uomini di Spalletti già favoriti anche per la prossima edizione della Serie A: il bis partenopeo è servito a 2,75. Sulla lavagna scommesse inseguono Inter e Juventus rispettivamente quotate vincenti a 4,50 e 4,75 mentre il Milan che vince lo scudetto l'anno prossimo è visto a 5,50. Distanti le romane, con Lazio e Roma entrambe proposte a 12,00.

CALCIO, QUOTE CHAMPIONS: LAZIO QUASI CERTA DELLA QUALIFICAZIONE, DUELLO TRA MILANESI, ROMA SOGNA

Con lo scudetto quasi assegnato, è la corsa Champions League ad infiammare il finale di campionato nel segno del "6": sono 6 le squadre in lotta (con l'incognita Juventus), racchiuse in sole 6 lunghezze a 6 giornate dal termine. Seconda in classifica è la Lazio che, nonostante le ultime due sconfitte consecutive, per gli analisti è quasi sicura di rientrare nelle prime 4. Questa eventualità è pagata 1,20. Testa a testa tra Inter e Milan: entrambe a 57 punti, la squadra di Inzaghi ha quota 1,65 mentre i rossoneri oscillano tra 1,65 e 1,70. A quota 57 anche la Roma che però nelle quote è più indietro: la qualificazione è data tra 1,75 e 1,85. Due punti sotto c'è l'Atalanta. Se la squadra di Gasperini dovesse arrivare in Champions, frutterebbe tra 3,75 e 4 volte la posta giocata.