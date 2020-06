Serie A, ufficiale: piano B con playoff e algoritmo. Passa la linea Gravina

Il Consiglio Federale, come da previsioni ha bocciato la proposta della Lega Serie A sul blocco delle retrocessioni. Passa la linea indicata dal presidente della Figc, Gravina: se il campionato non dovesse ripartire il 20 giugno a causa di un nuovo caso di coronavirus o venisse interrotto dopo la prima giornata, la Serie A farebbe ricorso ai playoff.

In caso di stop nel corso del campionato, invece, la classifica sarà stilata seguengo la media ponderata casa/trasferta: l'algoritmo deciderà nel caso le tre retrocessioni e i posti in Europa. Non verrebbe assegnato lo scudetto, a meno di verdetti già decretati dall'aritmetica.

La proposta della Lega non aveva speranza di passare dato che la Figc aveva dalla sua parte le altri componenti (Lega Serie B, Lega Pro, Dilettanti, arbitri, allenatori e AIC). E infatti 18 voti a favore e solo 3 contrari (Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega Serie A) hanno sancito la linea Gravina.