Shakira se ne va con i figli e Piqué torna a giocare. Ecco con quale maglia

Shakira graffia Piqué sui social: "Non tutti sono indecenti"



Anno nuovo, vita nuova. Sembra davvero pensarla così Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, che dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio è pronto a cambiare idea per tornare in campo. Secondo la stampa spagnola, Piqué è pronto per vestire la maglia dell'Andorra, club della seconda divisione iberica, del quale è anche il proprietario.

Stare dietro la scrivania evidentemente non fa per lui: a 35 anni, la voglia di pallone è ancora tanta. Probabilmente dietro la scelta c'è anche il bisogno di lasciarsi alle spalle la dolorosa separazione con la cantante Shakira, madre dei suoi due figli, Milan e Sasha.

A soffire è stata soprattutto lei, come si evince dal post su Instagram nel quale la splendida colombiana tiene in mano un (finto) cuore sanguinante, accompagnato da frasi che paiono proprio riferirsi all'ex marito: “Anche se le nostre ferite continuano a essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo. Anche se qualcuno ci ha tradito, dobbiamo continuare a fidarci. Di fronte al disprezzo, continua a valorizzarti. Perché ci sono più persone buone che indecenti. Più persone empatiche che persone indolenti. Sono di meno quelli che se ne vanno e di più quelli che restano al nostro fianco”.

La loro rottura è scaturita dal tradimento da parte di Piquè, che Shakira ha scoperto in maniera decisamente rocambolesca, ovvero notando che la marmellata spariva troppo velocemente dal frigorifero di casa: era l'amante del calciatore a esserne ghiotta! Dopo una controversa battaglia legale per l'affidamento, la cantante ha lasciato la Spagna per trasferirsi a Miami, portandosi dietro i figli.

Forse anche per questo Piqué, rimasto da solo e additato come rovinafamiglie dalla stampa spagnola, ha scelto di consolarsi facendo ciò che sa fare meglio: giocare a calcio.