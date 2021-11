Sheriff-Inter tv e streaming: dove vederla? Sky o Amazon? Canale 5 o Infinity?

Sheriff-Inter, vietato sbagliare. I nerazzurri devono vincere per inseguire la qualificazione agli ottavi di Champions League. Match in programma mercoledì 3 novembre alle 20,45. In classifica infatti sono terzi a 4 punti dietro proprio a Sheriff e Real Madrid (a quota 6) con lo Shakhtar Donetsk ultimo a 1. Simone Inzaghi si affida a Lautaro Martínez e Dzeko per espugnare il campo dei moldavi con Calhanoglu e Perisic a supporto. Sheriff-Inter dove vederla? Guida veloce per seguire la sfida di Champions in tv e streaming (oltre alle probabili formazioni).

Sheriff-Inter tv su Sky e streaming SkyGo-Now

Sheriff-Inter in tv sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) con telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Beppe Bergomi, (bordocampo Andrea Paventi, Diretta Gol by Maurizio Compagnoni). In streaming anche su SkyGo (abbonati Sky) e Now.

Sheriff-Inter streaming: Mediaset Infinity+

Sheriff-Inter sarà trasmesso su Mediaset Infinity+ in diretta streaming con Riccardo Trevisani telecronista e Roberto Cravero a fare il commento tecnico.

Sheriff-Inter radio

Sheriff-Inter sarà raccontata da Radio Rai1 in diretta con la cronaca di Manuel Codignoni e il commento tecnico di Beppe Dossena.

Sheriff-Inter formazioni

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, S. Thill; A. Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martínez, Dzeko