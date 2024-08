Simone Biles, il body con cristalli di Parigi 2024? Ha un prezzo da far girare la testa

Simone Biles ha fatto il suo grande ritorno alle Olimpiadi, dopo aver saltato Tokyo 2020. Lei che ha vinto 30 medaglie mondiali e 9 ai Giochi (due trionfi in quelli in corso, a squadre e individuale), lei che con le sue innovative performance - come il Biles e il Biles II - ha riscritto gli standard del suo sport. Entrando nella leggenda.

La 27enne fuoriclasse della ginnastica americana e mondiale, ai Giochi di Parigi 2024, insieme alle sue compagne - medagliate d'oro davanti alle Fate italiane dopo l'esibizione alla Bercy Arena sotto gli occhi di Tom Cruise, Ariana Grande, Lady Gaga - hanno indossato un body sparkling di GK Elite ricoperto da oltre 47mila cristalli Swarovski.

Un look con effetto scintillante ispirato al patriottismo made in Usa e alla moda parigina, con un prezzo da far girare la testa: stando alle indiscrezioni si parla di circa 3000 dollari. Questo outfit fa parte delle collezioni di uniformi olimpiche tra le più costose tra quelle del Team USA.

Parigi 2024, Simone Biles e le prossime gare olimpiche

Due medaglie d'oro e poi? Simone Biles non ha finito la sua missione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La campionessa americana va avanti con le finali di volteggio femminile (sabato 3 agosto alle 16.20), delle parallele (domenica 4 agosto alle 15.40), della trave femminile (lunedì 5 agosto alle 12.38) e del Corpo libero (lunedì 5 agosto alle 14.23).