Sinner rivela un retroscena su Alcaraz dopo il successo al Six kings slam

"Io e Carlos siamo buoni amici"



"Cerchiamo di spingerci al limite uno con l'altro, ci svegliamo la mattina cercando di trovare dei modi per batterci". Così Jannik Sinner dopo il successo contro Carlos Alcaraz al Six kings slam.



"Questo genere di giocatori ci spingono a raggiungere il 100% dei limiti. Non sempre viene tutto bene come oggi, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Io e Carlos siamo buoni amici, spero che questa rivalità duri il più possibile e vediamo cosa accadrà in futuro".



Leggi anche/ Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, gossip clamoroso. Sarà vero? Le foto - Affaritaliani.it