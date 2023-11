Sinner batte Rune e "salva" Djokovic: arriva in semifinale da imbattuto

Sinner diventa il primo azzurro a centrare le semifinali delle Atp Finals

Jannik Sinner si è qualificato in modo trionfale per le semifinali delle ATP Finals a Torino. È il primo tennista italiano a raggiungere questa fase del torneo dei 'maestri', segnando così un momento storico per il tennis azzurro. Il 22enne si era già assicurato la qualificazione grazie all'esito della partita di Novak Djokovic, che aveva sconfitto in tre set il 'riserva' polacco Hubert Hurkacz.

Tuttavia, il talentuoso giocatore italiano ha restituito il favore al campione serbo superando per la prima volta in carriera il danese Holger Rune con un risultato di 6-2, 5-7, 6-4 dopo una battaglia estenuante che si è protratta per oltre due ore. Con la sua vittoria Sinner ha così garantito a Djokovic il passaggio al turno successivo. Nonostante il serbo avesse cercato di chiudere rapidamente il match per la qualificazione, si è trovato di fronte a un avversario più ostico del previsto.

Nonostante il giovane tennista azzurro stesse lottando anche contro un preoccupante dolore alla schiena è riuscito comunque a brillare. "Oggi ero più nervoso, ma ho giocato bene nei momenti cruciali", ha affermato Sinner. "È stata una sfida difficile; non avevo mai vinto contro di lui. Il pubblico oggi mi ha dato un grande supporto. È significativo aver vinto; nonostante il nervosismo e l'agitazione, sono riuscito a conquistare i punti decisivi. Nel terzo set ho avuto diverse occasioni, ma non sono riuscito a fare il break. Comunque, è stata una buona partita".