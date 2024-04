Sinner cuore d'oro, si allena con un tennista disabile. "Grazie Jannik". Video

Sinner cuore d'oro, si allena con un tennista disabile. "Grazie Jannik"

"Ricorderò questa giornata per il resto della mia vita", scrive un giocatore disabile che su Instagram si firma arthur.delaye raccontando l'emozione per avere giocato a tennis a Montecarlo con Jannik Sinner. "Grazie Jannik per la tua generosità e gentilezza, prosegue il post, è stato un grande onore condividere il campo da tennis con te, che sei un tennista leggendario". E ringrazia anche il suo allenatore ed esorta (in inglese e in francese) a credere sempre nei propri sogni nonostante la disabilità.

Leggi anche