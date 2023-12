Sinner, fidanzata da Grande Slam. Laura Margesin: le foto mozzafiato

Fino a due anni fa il tennista faceva coppia con Maria Braccini, anche lei modella 23enne

Jannik Sinner ha emozionato tutta Italia con le sue straordinarie prestazioni sui campi da tennis, prima alle ATP Finals di Torino e poi con la storica vittoria della Coppa Davis, che nel nostro Paese mancava da 47 anni. Lo scrive il sito internet www.deejay.it.

Come avviene per ogni personaggio sportivo (e pubblico), anche per l’azzurro il successo coincide con una maggiore esposizione mediatica e, inevitabilmente, con la classica domanda per gli amanti del gossip: Jannik Sinner è fidanzato? A quanto pare sì.

La (presunta) fidanzata di Jannik Sinner si chiama Laura Margesin, modella 23enne un anno più grande di lui e, proprio come il tennista, cresciuta con l’aria di montagna.

Fino a due anni fa il tennista faceva coppia con Maria Braccini, anche lei modella 23enne. La loro relazione però è terminata, secondo alcuni anche per colpa di una story su Instagram: quando la ragazza ha festeggiato un anno d’amore sui social, lui se la sarebbe presa per la troppa esposizione mediatica. Anche qui soltanto voci e rumor, mai supportate da dichiarazioni ufficiali. La rottura, però, è stata confermata poco dopo. Le ultime voci di corridoio portano invece a Laura Margesin.

La tanto chiacchierata (e ancora non confermata) storia di Jannik Sinner e Laura Margesin sembra scritta nel destino: entrambi hanno scalato il mondo da un piccolo paesino di montagna fino alle vette più alte, lui del tennis, lei della moda.

Laura Margesin è una giovane modella internazionale di grande successo: sfila in Italia, a Londra, Parigi, Monaco di Baviera, Los Angeles, Miami. Su Instagram pubblica tanti suoi scatti tra make-up, servizi fotografici, backstage. Nessuna foto personale: è molto riservata, come Jannik Sinner.

Nessuna foto dunque con il tennista e una sola, di tre mesi fa, con una racchetta da tennis in mano. Laura Margesin è molto orgogliosa di ciò che si è costruita con le sue mani, come racconta ai suoi follower nella caption di un suo post:

Se qualcuno dieci anni fa (quando avevo 13 anni) mi avesse detto che un giorno avrei viaggiato fino in America, mi sarei trasferita qui, mi sarei costruita una vita, e avrei vinto la sfida, non gli avrei MAI creduto. Vengo da un piccolo villaggio in mezzo alle Alpi italiane, ero la ragazza più timida a scuola, troppo spaventata per prendere il pullman per la città da sola o anche per chiedere un piatto extra al cameriere. Avevo paura, paura di sbagliare, di essere rifiutata… Ora sono seduta qui nel mio appartamento a Hollywood e negli ultimi 5 anni ho vissuto e lavorato in alcune delle più grandi città del mondo, imparato da culture diverse e incontrato persone stimolanti provenienti da tutto il mondo. Nessuna parola può descrivere quanto sono grata per questo viaggio. Grazie a tutti coloro che ne hanno fatto parte/ne fanno parte, non vedo l’ora di creare ricordi più belli. – Laura Margesin