Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic, tv-streaming: Atp Finals dove vederle

Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic, le semifinali delle Atp Finals 2023

Le semifinali delle Atp Finals 2023 di Torino sono decise: Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev, mentre Carlos Alcaraz si troverà di fronte Novak Djokovic. Eliminati dunque in un girone Holger Rune e Hubert Hurkacz (subentrato a Stefanos Tsitsipas che ha abbandonato nel corso del secondo match) e nell'altro Alexander Zverev e Andrej Rublev. Tra l'altro va sottolineato che le semifinali di queste Finals vedono in campo i primi 4 giocatori del mondo secondo le classifiche Atp.

Sinner-Medvedev semifinale alle Atp Finals 2023. I precedenti

La sfida tra Jannik Sinner e l'ex numero uno del mondo Daniil Medvedv è già la partita numero nove tra i due. Nei precedenti confronti conduce il 27enne tennista nato a Mosca per 6-2. Ma non inganni questo score: infatti il campione russo è stato a lungo la bestia nera dell'italiano tanto che sino a due mesi fa conduceva 6-0 i match giocati. Poi in autunno il nuovo salto di qualità di Jannik si è visto proprio contro Medvedev: il 4 ottobre ha vinto la finale dell'Atp 500 di Pechino con un doppio 7/6, 7/6 dopo un match equilibratissimo e giocato su livelli alti. Poi, un'altra finale, sempre in un ATP 500, giocata a Vienna il 29 ottobre: il tennista italiano ha vinto in 3 set con il punteggio di 7/6, 4/6, 6/3. Anche questa partita giocata su pochi punti e di qualità assoluta.

E ora la semifinale alle Atp Finals: Sinner è in una condizione fisica, tecnica e mentale al top (chiedere a Novak Djokovic...), ma è difficile dire chi possa essere il favorito tra lui e Daniil Medvedev.

Sinner-Medvedev tv e streaming, dove vedere la semifinale delle Atp Finals

Sinner-Medvedev andrà in onda in diretta tv sabato 18 novembre alle 14,30 su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta: in studio, con Cristina Caruso, Rita Grande e Paolo Canè. La partita tra il tennista italiano e il russo sarà ovviamente anche in diretta pay su Sky Sport (Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno) con il commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci e gli studi pre e post partita. Match in streaming sulla Rai (RaiPlay), oltreché su SkyGo e Now.

Alcaraz-Djokovic semifinale alle Atp Finals 2023. I precedenti

Novak Djokovic (foto Lapresse)



L'altra semifinale sarà tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, i primi due giocatori del mondo nella classifica Atp. I confronti diretti dicono 2-2 con lo spagnolo che vinse in semifinale dell'Atp 1000 di Madrid (6/7, 7/5, 7/6) nel 2022, mentre quest'anno 3 sfide: intanto la famosa semifinale del Roland Garros a favore di Nole (6/3, 5/7, 6/1, 6/1) con i famosi crampi dovuti alla tensione che bloccarono Carlos dopo una prima parte di match equibratissima. Poi la storica vittoria nella finale di Wimbledon da parte di Alcaraz (1/6 7/6 6/1 3/6 6/4) con Djokovic visibilmente commosso alla fine. Quindi Novak ha trionfato in finale nel Master 1000 di Cincinnati ad agosto (57 7/6 7/6)

Alcaraz-Djokovic tv, dove vedere la semifinale delle Atp Finals

Carlos Alcaraz (foto Lapresse)



La semifinale Alcaraz-Djokovic delle Atp Final 2023 si giocherà sabato 18 novembre alle 21 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su Now e SkyGo.

Leggi anche