Finale Sinner-Zverev, dove vederla, orario, precedenti, le quote delle scommesse

Australian Open, la finale; Sinner-Zverev

Si avvicina il momento dell'attesa finale degli Australian Open di tennis 2025 tra Janick Sinner e Alexander Zverev. Una partita che mette uno contro l'altro i due migliori giocatori di inizio anno, non a caso le teste di serie numero 1 e numero 2 del tabellone. Sinner ha più dimestichezza con le finali Slam, siamo ad esempio alla terza consecutiva sui tornei al cemento (Australia 2024, Us Open 2024 e Australian Open 2025. Zverev invece ha finora perso le due finali Slam disputate, la prima nel 2020 agli Us Oper, la seconda un anno fa a Parigi.

Orario e dove vederla

La finale si disputa ovviamente sul campo centrale di Melbourne, la Rod Laver Arena, alle ore 9.30 italiane (le 19.30 in Australia). Rispetto al resto del torneo che era visibile in tv solo su Eurosport, canale a pagamento, si è deciso vista l'importanza dell'evento di concedere la diretta anche in chiaro, su Nove.

Per quanto riguarda la diretta streaming la visione sarà garantita da Dazn, Now, e Discovery+.

Sinner-Zverev, i precedenti

In totale il tedesco sopravanza l'azzurro per 4 vittorie a 2. Quella di domani sarà quindi la settima sfida.

2020, Roland Garros. Vince Sinner 6-3, 6-3, 4-6, 6-3

2020, Colonia. Vince Zverev 7-5, 6-3

2021, Us Open. Vince Zverev 6-4, 6-4, 7-6

2022, Montecarlo. Vince Zverev 5-7, 6-3, 7-6

2023, Us Open. Vince Zverev 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3

2024, Cincinnati. Vince Sinner 7-6, 5-7, 7-6

Sinner-Zverev, le scommesse

Le quote degli scommettitori seguono le considerazioni e le previsioni dei tecnici che raccontano di un match molto equilibrato.

Sinner viene quotato attorno a 1,35 mentre il tedesco con una quota leggermente superiore, attorno a 3,20. Si preannuncia un match che arrivi almeno al quarto set. L'eventuale tre set a zero per Sinner viene valutato a 4.