Sofia Goggia se la canta : ecco il grande amore della fuoriclasse!

Sofia Goggia se la canta: coro per la sua amata Atalanta!

Sofia Goggia super star. Anche quando non scia. Sulle piste di Coppa del Mondo è una regina: 4 volte vincitrice della Coppa di Discesa Libera (nel mirino la terza assoluta Renate Götschl a quota 5), Oro e Argento Olimpico, due medaglie iridate possono bastare? Non a lei che ha ancora fame di nuovi trionfi (con vista su Milano-Cortina 2026). Nei giorni scorsi era stata paparazzata da Chi in piscina a Roma con l'amico Massimo Giletti.

E ora eccola invece alle prese con il suo amore calcistico: da brava bergamasca ha i colori neroblu della Dea nel cuore. Sofia Goggia infatti ha girato un video molto divertente - tra dialetto, casoncelli, lo strinù e tante maglie nerazzurre - per pubblicizzare le prossime gare dell'Atalanta su Sky.

Un filmato che sta avendo molto successo anche sui canali social della sciatrice italiana e che finisce con la Goggia che canta un coro da stadio per Dea guidata da Mago Gasperini. Sognando una stagione di successi, magari tornando a qualificarsi in Champions (quest'anno è stato 5° posto con pass per l'Europa League)

