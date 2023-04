Sofia Goggia-Inter, una cosa in comune (per scacciare la crisi nerazzurra)

Inter, la psicologa di Sofia Goggia per scacciare la crisi

L'Inter prova a uscire dalla crisi in cui è entrata nell'ultimo mese: a parte la qualificazione ai quarti di Champions (eliminato il Porto) i nerazzurri sono in serie negativa in campionato (dove nonostante tutto conservano il quarto posto seppur a pari della Roma) con quattro sconfitte (Bologna, Spezia, Juventus e Fiorentina) in cinque partite (solo il Lecce a San Siro battuto).

Beppe Marotta nel frattempo ha inserito nello staff dell'Inter una psicologa per aiutare il gruppo squadra a superare questa fase di difficoltà.

Si tratta di Lucia Bocchi - secondo quanto riporta La Repubblica - la professionista era già in squadra ai tempi di Antonio Conte e ha affiancato anche la fuoriclasse dello sci italiano e mondiale, Sofia Goggia (vincitrice di quattro Coppe del Mondo di Discesa Libera, specialità in cui è stata anche campionessa olimpica nel 2018 senza dimenticare un argento e bronzo iridati e 22 gare di Coppa del Mondo) nei momenti più delicati della sua carriera sportiva. La psicologa avrebbe suggerito una linea soft con i calciatori, che hanno dormito a casa nella notte pre sfida contro la Juventus in Coppa Italia: niente ritiro pre-partita per loro.

Intanto nel toto-allenatore se a fine stagione dovesse saltare Simone Inzaghi, è improbabile il nome di Antonio Conte (così come José Mourinho) in chiave Inter, Thiago Motta resta il mister più caldo anche se è uscito un nome a sorpresa nelle ultime ore direttamente dalla Serie A

