Sorteggi Champions League: Juventus, Lazio, Atalanta urna clamorosa! ECCO I SORTEGGI

CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI: PORTO-JUVENTUS, LAZIO E ATALANTA CON BAYERN MONACO E REAL MADRID

La Juventus tira un sospiro di sollievo: evitato il sorteggio con l'Atletico Madrid di Simeone (sarebbe stato una rivincita sul doppio confronto di due anni fa che vide CR7 e compagni travolgere gli spagnoli con un 3-0 allo Stadium che ribaltò il 2-0 del Wanda Metropolitano). Però il Porto è squadra ostica che la squadra di Pirlo non dovrà sottovalutare. Sfortunate Lazio e Atalante, ma il secondo posto nel girone non dava grandi speranze di avere un'urna benevola. Per i biancocelesti c'è il Bayern Monaco di Lewandowski, mentre la Dea di Gasperini avrà il Real Madrid di Zidane (che però quest'anno sembra più vulnerabile rispetto al passato).

CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI OTTAVI DI FINALE

Borussia Monchengladbach-Manchester City

LAZIO-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-JUVENTUS

Barcellona-Psg

Siviglia-Borussia Dortmund

Real Madrid-ATALANTA

CHAMPIONS LEAGUE CALENDARIO DELLA FASE FINALE

16-17 e 23-24 febbraio: andata ottavi di finale

9-10 e 16-17 marzo: ritorno ottavi di finale

19 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

6-7 aprile: andata quarti di finale

13-14 aprile: ritorno quarti di finale

27-28 aprile: andata semifinali

4-5 maggio: ritorno semifinali

29 maggio: finale