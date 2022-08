Sorteggi Europa League 2022/23: avversarie difficili anche per Roma e Lazio

Sorteggi Europa League 2022/23: saranno due gironi abbordabili ma comunque impegnativi per Roma e Lazio, le due squadre italiane

Un pericolo principale a testa uscito dalle urne di Istanbul per le formazioni di José Mourinho e Maurizio Sarri, rappresentati rispettivamente dal Real Betis (la peggior terza che potessero pescare i giallorossi) e dal Feyenoord, vice campione della prima edizione della Conference League che stavolta avrà nel proprio gruppo i biancocelesti.

Per il resto avversarie di certo non preoccupanti, ma comunque da non sottovalutare. La Roma nel Girone C oltre agli spagnoli, reduci da due vittorie in altrettante gare di Liga e con giocatori di qualità in rosa, affronteranno il Ludogorets, campione di Bulgaria per 11 anni consecutivi, e l’Helsinki, per quella che sarà un’altra trasferta gelida nel nord d’Europa dopo le due complicate contro il Bodo dello scorso anno.

La Lazio invece, inserita nel Girone F, dovrà vedersela appunto principalmente con la squadra olandese (ambiente caldissimo a Rotterdam), oltre al Midtjylland e lo Sturm Graz. La formazione danese, a livello europeo, ha fatto qualche piccolo passo indietro rispetto ad un paio di anni fa, quando raggiunse la prima storica qualificazione in Champions strappando anche due pareggi a Liverpool e Atalanta. La squadra austriaca, invece, proveniente dalla quarta urna, ha perso il giovane gioiello Rasmus Hojlund, classe 2003 passato alla corte proprio dell’Atalanta.

Roma e Lazio inizieranno le proprie avventure l’8 settembre, con la fase a gironi che si concluderà il 3 novembre. L’obiettivo ovviamente sarà per entrambe il primo posto nel girone, che garantirebbe l’approdo diretto agli ottavi di finale. In caso di secondo posto ci sarà invece l’obbligo di uno spareggio con una delle terze che scenderanno dalla Champions League, ipotesi che sarebbe meglio scartare.

La finale del secondo trofeo continentale è in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

