Sorteggio quarti Champions League: Inter che fortuna! Milan-Napoli...

Champions League sorteggio quarti di finale

Sfida 1 - Real Madrid vs Chelsea

Sfida 2 Inter vs Benfica

Sfida 3 Manchester City vs Bayern Monaco

Sfida 4 Milan-Napoli

CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALI, POSSIBILE DERBY ITALIANO

Vincente Milan-Napoli vs Inter-Benfica

Vincente Real Madrid-Chelsea vs Manchester City-Bayern Monaco

Champions League quarti di finale semifinali e finale, le date

Quarti di finale: andata 11-12 aprile, ritorno 18-19 aprile

Semifinali: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio

Finale: 10 giugno a Istanbul

MILAN-NAPOLI, FRANCO BARESI: "VOGLIAMO SOGNARE ANCORA"

"Il Napoli sarà un avversario molto difficile, sta attraversando un'annata straordinaria e un grande percorso. Sta giocando veramente bene, saranno partite aperte in cui dovremo alzare il livello e fare grandi prestazioni. Per andare avanti servirà altro. Le competizioni europee sono sempre particolari e diverse dal campionato, dove stanno dimostrando di essere superiori a tutti, con prestazioni impressionanti. Bisogna rispettarli. Il Milan però ha una storia e ce la giocheremo", le parole di Franco Baresi a Mediaset. "Osimhen? Ha dimostrato di essere un grande finalizzatore, fa gol in tutti i modi e va tenuto lontano dall'area. Non è solo lui però: il Napoli crea molte occasioni di qualità. Vanno tenuti in grande considerazione. In Champions il livello si alza, lo sappiamo tutti. La squadra ha fatto un percorso molto buono, siamo ai quarti di Champions e vogliamo sognare ancora, pensando positivo. Il Milan ha storia, esperienza e una squadra che può fare molto bene. La storia aiuta sicuramente in Champions. Se giochi al Milan sai di avere certe responsabilità, conosci la storia... Il cammino nostro è stato molto buono. Purtroppo un'italiana si fermerà ma abbiamo tutto per creare problemi anche al Napoli"

MASSARA: "MILAN-NAPOLI TRE VOLTE IN 20 GIORNI NON AIUTA"

"Che ci si trovi di fronte tre volte in 20 giorni sicuramente non aiuta, ma complica la sfida per entrambe". Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, intervenuto al canale tv rossonero commenta così l'esito del sorteggio di Champions che vedrà la squadra di Pioli affrontare ai quarti il Napoli di Spalletti. In campionato il 2 aprile, poi il doppio turno in meno di 10 giorni in coppa: sarà un tris di Milan-Napoli, nei primi 19 giorni di aprile. "Saranno sicuramente due partite spettacolari, sia Napoli che Milan hanno dimostrato di saper fare un bel gioco - continua Massara -. Ci vorranno gare di altissimo livello, contro un Napoli fortissimo: si tratta di una sfida molto stimolante, che affronteremo con fiducia".

INTER-BENFICA, ZANETTI: E' LA STORIA DEL CALCIO. DERBY EVITATO? PER IL MOMENTO UN SOLLIEVO"

"Derby evitato? Per il momento può essere un sollievo, ad aprile c'è un calendario affollato - ha detto il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti a Mediaset - Ma speriamo di tornare in semifinale dopo tanto tempo e quindi speriamo anche in un derby più in là. Importante per il nostro calcio, speriamo che una possa arrivare fino in fondo". "É un sorteggio importante, il Benfica ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, è una squadra forte. Ma ogni avversaria che affronti a questo punto è difficile", il commento dei sorteggi di Nyon, che hanno accoppiato i nerazzurri ai portoghesi nei quarti di finale di Champions League. "Visto il sorteggio, le italiane hanno tutte possibilità. Speriamo di essere all'altezza. Inter-Benfica hanno fatto la storia del calcio, Giacinto Facchetti, Suarez, Mazzola mi hanno raccontato quella finale. La Grande Inter rimarrà per sempre nella storia. Ora speriamo noi di onorare al meglio questi quarti". "Otamendi non ci sarà all'andata, per loro sarà una perdita importante. Lo ha dimostrato ai Mondiali, ha grande carattere ed esperienza - ha detto ancora Zanetti - Per noi può essere un vantaggio ma dobbiamo stare attenti e molto concentrati sul resto della squadra. Hanno tanta qualità e giocatori che possono inventarsi la giocata. Ce la giochiamo, la prepareremo al meglio".