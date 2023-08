Spalletti-Antonio Conte per il dopo Mancini in Nazionale. Ma spunta Grosso

Spalletti o Antonio Conte, i nomi caldi per la Nazionale che dà l'addio a Mancini

Inizia, improvvisamente, l'era post-Mancini in Nazionale. Nei prossimi giorni la Figc comunicherà il nuovo commissario tecnico che dovrà portare gli azzurri verso l'Europeo 2024 in Germania (da difendere il titolo vinto nel 2021 a Wembley in finale contro l'Inghilterra) con vista sul Mondiale del 2026 negli Stati Uniti (Messico e Canada): World Cup che non vede maglie azzurri ormai dal 2014 in Brasile (dopo i flop alle qualificazioni per Russia 2018 e Qatar 2022). Chi sarà il nuovo ct?

I due nomi più caldi al momento sono quelli di Luciano Spalletti e Antonio Conte. L'ormai ex tecnico del Napoli è reduce da un grande scudetto vinto all'ombra del Vesuvio, è libero, potrebbe decidere di interrompere l'anno sabbatico e in passato aveva fatto capire di essere affascinato dall'idea di guidare la Nazionale.

Situazione simile per Antonio Conte che ha lasciato il Tottenham nei mesi scorsi e per lui si tratterebbe di un ritorno in azzurro. Da ct aveva guidato l'Italia ai quarti di finale nell'Europeo 2016 persi con grande sfortuna ai rigori contro la Germania. L'idea di riprendere il ruolo di commissario tecnico non gli dispiace.

Nella corsa avrebbe forse potuto entrare anche Max Allegri, se Mancini avesse lasciato al termine del prossimo Europeo. Ora i tempi non sono maturi, con l'allenatore livornese che sta per iniziare la stagione alla guida della Juventus.

Nazionale, spunta Fabio Grosso

Dietro di loro ci sono alcuni otusider. In queste ore è spuntato il nome di Fabio Grosso e, secondo Alfredo Pedullà è un'idea "sponsorizzata da Gabriele Gravina". L'uomo del rigore che laureò l'Italia di Marcello Lippi campione del Mondo nel 2006 nella finale contro la Francia è diventato allenatore da qualche anno e dopo aver guidato la primavera della Juventus ha fatto molta gavetta: da Bari a Verona, passando per Brescia e Frosinone (condotto in serie A).

Nazionale, da Cannavaro a Gattuso, gli outsider per la corsa a ct della Nazionale

Sullo sfondo i nomi di altri ex campioni del mondo che oggi allenano: da Daniele De Rossi a Fabio Cannavaro sino a Filippo Inzaghi. Senza dimenticare Gennaro Gattuso che è libero sul mercato dopo l'esperienza alla guida del Valencia. Più indietro nella corse a ct Vincenzo Montella, Gianfranco Zola e Andrea Stramaccioni.