Spalletti perde già un pezzo: Moise Kean ko. Il ct dell'Italia chiama il sostituto

Italia, Spalletti perde Moise Kean contro Belgio e Israele

Moise Kean, è out per il doppio impegno in Nations League dell'Italia (contro Belgio giovedì 10 ottobre e Israele lunedì 14 ottobre), match fondamentali in ottica passaggio ai quarti di finale della manifestazione (dopo la doppia vittoria in Francia e contro Israele a settembre). Luciano Spalletti perde l'attaccante della Fiorentina, per problemi di pubalgia. Il centravanti ha convocato al suo posto Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese.

Italia, Moise Kean out e Lucca convocato da Spalletti: il comunicato della Figc

"Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera in ritiro a Coverciano in vista degli impegni di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine). Constatata l’indisponibilità di Moise Kean per le prossime due gare, questa mattina l’attaccante della Fiorentina – alle prese con una lombalgia - ha lasciato il raduno e ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso. Si sta invece per aggregare al gruppo Lorenzo Lucca, alla seconda convocazione in Nazionale sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador".

Italia, convocati per Belgio e Israele in Nations League

PORTIERI: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).