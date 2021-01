Strootman-Genoa, colpo di Preziosi. Retroscena: c'era un altro club italiano

Strootman-Genoa, colpo di Preziosi. C'era anche il Cagliari

Kevin Strootman è del Genoa, un colpo firmato dal presidente Preziosi e dal ds Marroccu che si sono assicurati il 30enne centrocampista olandese prendendolo in prestito sino al termine della stagione dal Marsiglia. Un rinforzo importante per Ballardini.

L'ex giocatore della Roma sarà il faro su cui costruire la salvezza del Grifo (attualmente quart'ultimo alla pari del Cagliari con 14 punti) e punterà a conquistare una convocazione all'Europeo. C’è però un retroscena svelato da Sky Sport: “Non c’era solo il Genoa su Strootman, lo voleva anche il Cagliari. C’era l’idea di ricomporre la coppia con Nainggolan, poi però il Genoa ha avuto la meglio”.

E Kevin Strootman ha potuto pronunciare a Sky le prime parole da giocatore del Genoa: «Sono molto contento di tornare in Italia con questa opportunità di giocare al Genoa. Ho giocato poche partite quest’anno, volevo tornare in Serie A: voglio dimostrare sul campo perché ho scelto di venire qui. Europeo? Verrà dopo, spero di dare qualcosa al Grifone. Dispiace che i tifosi non possano venire allo stadio».