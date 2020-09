Suarez-Juve, accordo quasi raggiunto. L'uruguagio a un passo: I dettagli

SUAREZ-JUVE, "EL PISTOLERO" A UN PASSO DALLA MOLE

La Juventus sarebbe a un passo da Luis Suarez. È questa la notizia bomba che da ieri sera alle 10.30 circa circola nei salotti tv del calciomercato: a lanciarla sono due addetti ai lavori molto importanti: Romeo Agresti e Gianluca Di Marzio. La pista Dzeko quindi sembra essere stata abbandonata dalla Vecchia Signora. Solo pochi giorni fa sembrava che l'attaccante della Roma fosse ormai a un passo dal diventare compagno di squadra di Cristiano Ronaldo.

SUAREZ-JUVE, SE SI LIBERA A ZERO L'INGAGGIO ALTO NON E' UN PROBLEMA

La Juventus avrebbe virato con prepotenza su Luis Suarez proprio nelle ultime ore dato che l'operazione Dzeko s'è fatta più complessa (la sua cessione dipende dal destino di Milik). L'accordo con l'ex attccante di Ajax e Liverpool sarebbe già stato trovato. L'ingaggio dell'uruguaiano è superiore ai 15 milioni di euro, ma sarebbe un investimento sopportabile se il giocatore trovasse prima un accordo con il Barça per risolvere il contratto in essere. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’entourage del giocatore ha avuto un lungo incontro con emissari della Juve, nel corso del quale sarebbe stato trovato l’accordo per un ingaggio di dieci milioni di euro a stagione che diventano “solo” 15 lordi per chi viene dall’estero con l’attuale regime fiscale italiano.