Supercoppa Italiana senza Milan-Juventus, Arabia Saudita spiazzata

Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio, le semifinali della Supercoppa Italia di Riyad hanno... preso in contropiede l'Arabia Saudita che ospita l'evento e che ha appena messo in archivio l'edizione spagnola con un Real Madrid-Atletico Madrid emozionante prima e poi il dominio dei blancos in finale nel Clasico contro il Barcellona (4-1 con Vinicius super star autore di una tripletta). Come riportato da Repubblica alla vigilia della prima semifinale, giornalisti e tifosi arabi presenti, chiedevano ai colleghi italiani come mai a Riyad fossero state mandate due squadre come Fiorentina e Lazio "al posto di Juventus e Milan". L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha poi spiegato in conferenza stampa che la formula della Supercoppa è questa assicurando che la sfida "fra il Napoli e la Fiorentina sarà una bellissima partita".

Supercoppa Italiana ricchissima per Napoli, Fiorentina, Inter-Lazio e i club italiani

Questa nuova formula della Supercoppa Italiana ha reso il torneo ricchissimo: chi vincerà la coppa incasserà 8 milioni di euro, il secondo qualificato guadagnerà 5 milioni e le due semifinaliste sconfitte avranno un 'gettone' da 1,5 milioni di euro. Il resto dell'introito derivato dall'accordo da 24 milioni di euro sarà ripartito fra Lega Calcio e tutti gli altri club. In sintesi con sole 3 partite da giocare, questa competizione fa guadagnare ai club del nostro Paese più dell'intera Coppa Italia.