SuperG La Thuile, Emma Aicher davanti a Sofia Goggia e Federica Brignone

La 21enne tedesca Emma Aicher vince il SuperG di La Thuile davanti a un'ottima Sofia Goggia, ancora sfortunata nel computo dei centesimi (soli 6 dal primo posto). La notizia più importante però è il terzo posto di Federica Brignone (+0.39) che sale sul podio - nonostante due/tre errori importanti nella sua prova - davanti alla svizzera Lara Gut. Bene Marta Bassino che chiude 6° con Elena Curtoni 12° a 1.41, Laura Pirovano 17° a 1.85, Roberta Melesi 25° a 2.85 e Nadia Delago 30° a 3.16. Appena fuori dalla zona punti Nicol Delago a 3.23 (31°) e Vicky Bernardi a 3.28 (32°).

SuperG La Thuile 2025, Federica Brignone batte Lara Gut: Coppa del Mondo a un passo, classifica e gare mancanti

In classifica di Coppa del Mondo, Federica Brignone sale 1354 punti contro i 1022 di Lara Gut, con un vantaggio di 332 punti. La matematica lascia ancora aperti i giochi, ma la logica dice che la seconda sfera di cristallo è sempre più vicina.

Mancano infatti sole 5 gare alla fine, con 500 punti in palio, ma Lara Gut non fa lo Slalom (e comunque non avrebbe velleità di vittoria o podio) e dunque si può parlare di 400 punti da assegnare. In più è da vedere se il secondo SuperG di La Thuile venga disputato venerdì o sabato (le condizioni meteo lasciano il dubbio). Nell'ipotesi che si corra, Federica Brignone potrebbe chiudere la contesa con una vittoria e un contemporaneo ottavo posto di Lara Gut perché guadagnerebbe 58 punti, andando a +400. La realtà è che all'italiana basterà restare con un vantaggio sopra quota 300 prima delle finali di Sun Valley (USA), in programma dal 20 al 27 marzo, dove si correranno Discesa, Superg; Gigante e Slalom.

Più complessa la contesa della Coppa del Mondo di SuperG a una o due gare dal termine (se per l'appunto ci sarà la prova di La Thuile): qui Lara Gut ha 45 punti di vantaggio su Federica Brignone e spera di vincerla per la sesta volta. Sofia Goggia è terza a 129 punti dalla vetta.

Classifica generale di Coppa del Mondo

1 BRIGNONE Federica ITA 1354

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1022

3 GOGGIA Sofia ITA 851

4 LJUTIC Zrinka CRO 790

5 RAST CamilleSUI718

6 HECTOR Sara SWE 692

7 ROBINSON Alice NZL 669

8 COLTURI Lara ALB 586

9 HUETTER Cornelia AUT 563

10 HOLDENER Wendy SUI 526

Classifica di Coppa del Mondo di superG

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 515

2 BRIGNONE FedericaITA 470

3 GOGGIA Sofia ITA 386

4 MACUGA Lauren USA 267

5 LIE Kajsa Vickhoff NOR 266

6 CURTONI Elena ITA 226

7 VENIER Stephanie AUT 199

8 HUETTER Cornelia AUT 195

9 SUTER Corinne SUI 184

10 LEDECKA Ester CZE 173

Classifica SuperG La Thuile

Emma Aicher (Germania) 57″89

Sofia Goggia (Italia) +0.06

Federica Brignone (Italia) +0.39

Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.47

Lauren Macuga (USA) +0.55

Marta Bassino (Italia) +0.71

Ester Ledecka (Cechia) +0.89

Ariane Raedler (Austria) +0.92

Michelle Gisin (Svizzera) +1.20

Stephanie Venier (Austria) +1.25