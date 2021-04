SuperLega, italiani divisi a metà. Il 55% dei tifosi è favorevole, ma...

È d’accordo con il nuovo torneo il 42% dei supporter delle società partecipanti. Lo rivela il nuovo sondaggio di Izi.

La scelta è legittima e non dovrebbe portare a sanzioni di Uefa e Fifa solo per il 46% di juventini, milanisti e interisti. Meno del 50% dei tifosi dichiara di voler seguire la Super League in Tv

Il nuovo progetto della Super League, che vede tra le squadre partecipanti Juventus, Milan e Inter, divide i tifosi italiani. È contrario al nuovo torneo europeo il 45% dei tifosi italiani, in particolare, il 35% dei supporter delle squadre partecipanti e il 56% dei club esclusi. Ad essere favorevole è, in generale, il 55% dei tifosi. È quanto emerge da un sondaggio condotto da IZI sulla nuova competizione.

Dall’indagine emerge inoltre che la maggioranza di tutti i tifosi italiani sarebbe d’accordo su possibili sanzioni per le squadre partecipanti. Solo per una minoranza (il 46% dei tifosi delle tre squadre e il 24% delle restanti società) il provvedimento è infatti legittimo e valido e non dovrebbe comportare sanzioni da parte di Uefa e Fifa nei confronti dei 15 club partecipanti, mentre l’opzione di bandirle dai rispettivi campionati nazionali prevale in quasi un quarto dei primi (24%) e in circa la metà dei secondi (47%).

La pretesa da parte di Uefa e Fifa di una consistente percentuale di introiti della nuova competizione sarebbe appoggiata dal 14% dei tifosi delle squadre non partecipanti (e da ben il 20% di juventini, milanisti e interisti). Il provvedimento di squalifica dei giocatori dalla competizione delle squadre nazionali (Europei e Mondiali) sarebbe invece la migliore sanzione per uno su dieci dei supporter di Inter Milan e Juventus e per il 15% delle altre tifoserie.

Secondo i dati emersi più di otto tifosi su dieci preferiscono vedere le partite in Tv: la Super League non sembra avere lo stesso appeal visto che meno del 50% dei tifosi dichiara di volerla seguire in tv, nonostante il nuovo campionato sia un prodotto prettamente televisivo.

Il sondaggio è stato effettuato sui residenti in Italia e il campione ha incluso 1700 persone, intervistate in modalità Cati-Cawi e stratificate con ponderazione vincolata per sesso, classi d’età, regione di residenza. Le Interviste sono state realizzate tra il 19 e il 20 aprile 2021.

IZI è una società di Roma specializzata nei sondaggi di opinione e nelle ricerche di mercato, nel corso degli anni ha ampliato le proprie competenze nel campo della costumer satisfaction, nel media monitoring e nel monitoraggio dei contratti di servizio pubblico. Svolge inoltre, per committenti pubblici e privati studi di carattere metodologico ed applicativo nel settore economico e sociale.