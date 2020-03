Taglio stipendi, Aic: "Faremo la nostra parte, ma cosa faranno Figc e Leghe?"

L'Assocalciatori prende posizione sul taglio degli stipendi (dopo che in questi giorni Juventus e Barcellona hanno trovato un accordo di massima con i loro giocatori): "Nei momenti di difficoltà ognuno deve fare la sua parte. I calciatori sono già sintonizzati su questo, ma va capito quale sia la parte che vorranno e dovranno fare le altre componenti del movimento".

Un'apertura alla riduzione degli ingaggi da parte dell'Aic. Ma i modi e termini andranno definiti anche in relazione al ruolo che avranno anche le altre realtà coinvolte. "Dalla Serie A ai Dilettanti l'auspicio è quello di, avendone le condizioni di sicurezza, poter portare a termine la stagione, fosse anche superando la data del 30 giugno - spiega il comunicato dell'Associazione calciatori -. Le condizioni di ripresa dell’attività dovranno avvenire in condizioni di approfondito controllo medico e rispettando tutte le indicazioni che verranno fornite dai medici e dalla FMSI".

"Nella purtroppo malaugurata ipotesi di chiusura anticipata della stagione lo scenario ci vedrà senz’altro partecipi della situazione e per questo i calciatori sanno di dover svolgere la loro parte. In questo senso è stata evidenziata come nelle diverse categorie siano diverse le esigenze ma si è stati tutti concordi nell’obiettivo di tutelare le posizioni delle categorie più in difficoltà". "Il mondo dilettante, il calcio femminile e i redditi più bassi delle categorie professionistiche dovranno essere tutelati, anche attraverso il ricorso a risorse interne al mondo del calcio e aiuti che dovessero venire dal sistema mutualistico generale", prosegue la nota.

L'Aic sottolinea. "La costituzione di un fondo assistenziale destinato al sostentamento di queste situazioni di precarietà dovrà coinvolgere tutte le parti in causa. I calciatori sono già sintonizzati su questo ma ad oggi non si è avuto ancora contezza di quale sia la parte che vorranno e dovranno fare le altre componenti del movimento".

"FIGC, Leghe, organizzazioni internazionali, quale sarà il loro apporto a questo scopo? Sarà uno degli argomenti sui tavoli di discussione che si stanno portando avanti ormai da qualche settimana e che dovranno avere come primo obbiettivo fare squadra, ognuno per la sua parte", conclude l'Associazione dei Calciatori.

Intanto slitta il vertice in conference call tra la Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori, si dovrebbe tenere nei prossimi giorni. La Lega dovrebbe proporre un piano collettivo per la sospensione dei pagamenti.