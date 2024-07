Taremi lo "scaccolatore": il neo-acquisto dell'Inter fa parlare di sé, ma fuori dal campo

Mehdi Taremi e la scaccolata sul edile: la new entry dell'Inter protagonista di un video virale sui social

Mehdi Taremi, il recente acquisto dell'Inter, sta già facendo parlare di sé, ma non solo per le sue prodezze calcistiche. Un video diventato virale mostra l'attaccante iraniano mentre si scaccola in treno e si pulisce sul sedile, un comportamento che ha suscitato stupore e anche disgusto sui social.

Eppure, nonostante questo curioso incidente, Taremi ha iniziato la sua avventura con i nerazzurri con il piede giusto, mettendo a segno cinque gol nelle tre amichevoli pre-campionato. Ali Daei, leggenda del calcio iraniano, aveva elogiato il trasferimento di Taremi all'Inter, definendolo "un affare incredibile a parametro zero". Daei ha sottolineato che la qualità migliore di Taremi è la sua "intelligenza calcistica", un aspetto che potrebbe fare la differenza sul campo. Tuttavia, non ha potuto fare a meno di commentare con una nota di ironia anche la questione dell'igiene personale, suggerendo che forse ci sono aspetti su cui il neo-acquisto potrebbe migliorare.

In ogni caso, mentre il video continua a circolare sui social media, l'attenzione rimane focalizzata sulle prestazioni di Taremi e sul suo potenziale impatto nella prossima stagione di Serie A.

Guarda il video del giocatore iraniano: