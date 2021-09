Taylor Mega incanta Milano: lato B e shorts da infarto. E Ambra a Venezia..

Taylor Mega incanta Milano: lato B e shorts da infarto

Taylor Mega sfila in centro a Milano: la città meneghina si scalda con la bellissima influencer che appare con magliettina bianca, shorts, sneakers e un lato B fantastico mentre va a fare un po' di shopping (vedi le foto in gallery). L'influencer ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi è davvero sensualissima. "This pic contains sensitive content", scrive ai follower ("Questa foto contiene contenuti sensibili"). E Valentina Vignali commenta scherzando: Marry me", aggiungendo l'emoticon di un anello di fidanzamento.

Ambra Angiolini incanta Venezia: la compagna di Max Allegri va in gol al Festival del Cinema

Ambra Angiolini sfila sul red carpet della 78esima Mostra del Cinema di Venezia con un abito di pizzo a tubino firmato da Ermanno Scervino. L'attrice e showgirl - compagna dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri - incanta tutti con un mix vincente di classe e sensualità. Con Ambra c’erano anche Ferzan Özpetek, Cristiana Capotondi e l’attrice turca Serra Yilmaz: hanno partecipato alla festa organizzata in onore de Le fate ignoranti, il film con Margherita Buy e Stefano Accorsi del 2001. A distanza di 20 anni diventerà una serie tv, uscita prevista per il 2022 e che vedrà proprio la compagna di Allegri tra le protagoniste.

Chiara Ferragni, lingerie super sexy

Terremoto Chiara Ferragni sui social: le sue foto in lingerie sono una vera e propria bomba. "Pretty new lingerie", scrive lei sul post del selfie allo specchio che la vede reggiseno con un reggiseno a balconcino in pizzo nero e slip con trasparenze. Fedez approva con un eloquente "Wellaaaaaaa". "E la madonna …………..", commenta Cecilia Rodriguez.

"Foto di me che sono mamma ed allo stesso tempo uso abbigliamento intimo", posta poi Chiara Ferragni nella didascalia di un secondo scatto che la vede seduta sul letto. “Sono o non sono un uomo fortunato?” chiede Fedez in una storia ai fan postando lo scatto di Chiara in biancheria intima. Valentina Vignali, che classe a Venezia

L'ex campionessa di basket e concorrente del Grande Fratello Vip, Valentina Vignali, mostra un look di gran classe da Venezia dove è in corso in questi giorni la Mostra del cinema 2021 L'ex campionessa di basket e concorrente del Grande Fratello Vip, Valentina Vignali, mostra un look di gran classe da Venezia dove è in corso in questi giorni la Mostra del cinema 2021

Christina Aguilera senza reggiseno

I lunghi capelli biondi di Christina Aguilera coprono i suoi seni. La foto raccoglie tutto l'entusiasmo dei suoi fans che inondano la 40enne cantante americana di like e commenti entusiastici. Come dargli torto? Il posto sui social è stata l'occasione per la pop star di annunciare la sua partecipazione, l'11 settembre, al Ladyland Festival di New York, evento musicale in cui si esibiranno solo artiste donne. Per la Aguilera si tratta del ritorno sul palcoscenico della Grande Mela dopo il Radio City Music Hall del 2018.

Anna Tatangelo le foto in bikini nero sono pazzesche

Anna Tatangelo e Livio Cori: allo scoperto. La cantante di Sora (che ha maggio ha pubblicato Anna zero, il suo ottavo disco in studio), con il bikini nero, è in una forma assolutamente incredibile. Bellissima da mozzare il fiato. "Ti scatto una foto” Un pessimo fotografo", scherza l'ex di Gigi D'Alessio. "Daiii potevo fare di peggio!", commenta lui divertito. "Meglio selfie", aveva aggiungo a fine post social Anna. Si, perché la quarta foto li vede insieme con la Tatangelo che accarezza il viso del rapper. “Anna crede molto nella storia con Livio, tanto che è andata in vacanza con lui in Puglia e ha portato pure suo figlio, segno che tra loro c’è completa armonia, infatti fanno molti progetti insieme”, ha raccontato un’amica della coppia alla rivista Di Più.

Camila Giorgi in bikini: la tennista italiana è super sexy

Camila Giorgi regala ai suoi fans un tris di foto davvero spettacolari in spiaggia con un bikini verde: la campionesse italiana fa il pieno di like da parte dei suoi ammiratori. "Sei unica davvero.. La tennista più bella al mondo", le scrivono i suoi follower.



Camila Giorgi è reduce dall'eliminazione allo Us Open 2021 (aveva un primo turno complicato contro Simona Halep che ha vinto in due set: 6-4, 7-6), ma anche e soprattutto da un'estate piena di soddisfazioni che l'ha vista protagonista prima alle Olimpiadi di Tokyo (quarti di finale) e poi nel Wta 1000 di Montreal dove ha trionfato (battendo in finale Karolina Pliskova, numero 6 del mondo e n°4 del seeding). Tornando alla sconfitta di New York, Camila Giorgi aveva spiegato: "Mi dispiace aver perso ma non succede nulla. Per me il tennis è un lavoro, non è la vita. Ogni giorno preparo il borsone e vado a lavorare. In futuro farò altri lavori, la mia vita è fuori. Anzi, a volte è quasi difficile lasciare casa per venire a giocare a tennis".





Nei giorni scorsi ha sfilato sul tappeto rosso del Festival del cinema di Venezia e anche lì, la 29enne tennista di Macerata ha incantato tutti con il suo fascino.

Miriam Leone senza reggiseno. "Io non ritocco"

Miriam Leone posa di spalle senza reggiseno. L'ex Miss Italia lancia un messaggio dalla sua pagina di Instagram: "IO NON RITOCCO…", scrive l'attrice siciliana. E spiega: "Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione… e sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e …) e a un certo punto LIBERARSI, ACCETTARSI, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla… ragazzi/e giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi/e … è per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità…adesso, intanto, respiro un po’ di mare e lascio fare alla luce quello che deve fare…"

Georgina Rodriguez mozzafiato sul red carpet di Venezia. Cristiano Ronaldo, nuovo record

Cristiano Ronaldo lascia l'Italia, Georgina Rodriguez... ci torna. La compagna di CR7 ha illuminato il red carpet del Festival di Venezia 2021 sfilando in passerella con un completo total black firmato Ermanno Scervino (giacca smoking doppiopetto e pantaloni leggermente a zampa) e mostrando un décolleté da sogno. Bellissima lei. Lui invece, dopo aver dato l'addio alla Juventus inizia una nuova fase della sua carriera macinando nuovi record: grazie alla doppietta con l'irlanda (2-1 in rimonta negli ultimi minuti), Ronaldo è diventato il miglior marcatore di sempre di una nazionale, con 111 gol segnati ovviamente con la maglia del Portogallo. "Di tutti i record che ho battuto durante la mia carriera - e fortunatamente ce ne sono stati alcuni - questo è molto speciale per me ed è sicuramente tra i risultati che mi rendono davvero orgoglioso". E ora può iniziare la sua seconda vita con la maglia dei Red Devils: “Lo United? La miglior decisione che potessi prendere”, ha detto Cristiano Ronaldo. “Sono passato dalla Juve al Manchester, è un nuovo capitolo della mia vita di cui sono molto contento, voglio fare la storia e aiutare la squadra a vincere altri trofei - le parole del campione portoghese ai canali ufficiali del club - Sono felicissimo di essere di nuovo a casa dopo 12 anni e non vedo l'ora di giocare la prima partita”

Oriana Sabatini, lady Dybala va in gol: che spettacolo le foto in bikini

La stagione della Juventus è iniziata in salita: brucia la sconfitta all'Allianz Stadium contro l'Empoli nella seconda giornata di campionato. Ad addolcire un po' l'umore (a picco) dei tifosi bianconeri ci ha pensato Oriana Sabatini. La cantante, attrice e compagna di Paulo Dybala ha pubblicato sui social un paio di foto con un paio di selfie allo specchio in bikini che hanno fatto il pieno di like

Georgina Rodriguez in piscina: il lato B clamoroso

Georgina Rodriguez cala l'asso sul banco di Instagram: la compagna di Cristiano Ronaldo regala ai suoi followers (sono 27 milioni!) una foto in piscina che mette in evidenza il suo lato B da urlo. In attesa di scoprire qualcosa di più sull'atteso reality show di Netflix dedicato a lei, lady CR7 fa un gol sui social degno dell'attaccante portoghese che nelle scorse ore ha lasciato la Juventus per tornare al Manchester United, la squadra dove vinse la prima delle sue cinque Champions League (finale 2008 vinta ai rigori contro il Chelsea, le altre quattro con il Real Madrid). Sognando di tornare con i Red Devils nuovamente in cima all'Europa calcistica...

Martina Colombari bikini da urlo, Marika Pellegrinelli: "The body"

"The caption is yours….", scrive Martina Colombari postando una foto sotto la doccia in spiaggia. La moglie dell'ex bandiera del Milan, Billy Costacurta (apprezzatissimo commentatore a Sky Sport negli ultimi anni) sfoggia un fisico spettacolare. "The body", commenta Marica Pellegrinelli aggiunngedo 3 emoticon con gli occhi a cuoricino. "Fisico pazzesco!!! Bella bellissima!!", scrive Yvonne Sciò. I fans approvano. Tantissimi i commenti di apprezzamento. "Martina per te il tempo non passa mai!! 30 anni fa eletta Miss Italia oggi dopo 30 anni sei ancora la più bella di tutte", si legge tra i commenti del post di Martina Colombari che conta un milione di followers sulla sua pagina IG.

Diletta Leotta infiamma i follower: che gol per la regina della serie A

Diletta Leotta è tornata nelle case dei tifosi italiani con l'inizio della nuova stagione della serie A: finite le vacanze, la giornalista e conduttrice catanese illumina il calcio italiano anche quest'anno su Dazn (che detiene i diritti di tutte le 10 partite di ogni turno: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). La bellissima showgirl siciliana prima che il massimo torneo calcistico ripartisse, nei giorni scorsi aveva chiuso le sue vacanze festeggiando i 30 anni. E le foto pubblicate sui social hanno infiammato i suoi 8 milioni di follower.

Wanda Nara scollatura strepitosa: lady Icardi illumina Milano

Un raggio di sole illumina Milano: Wanda Nara nelle scorse settimana ha pubblicato un paio di foto dal suo terrazzo. La scollatura della moglie di Mauro Icardi è strepitosa e sullo sfondo si vedono si vede il panorama della zona di Porta Nuova con il Bosco Verticale. Intanto la stagione del Psg è partita. La coppia sta benissimo nella città della Tour Eiffel, anche se Wanda ha confessato a Confidenze: "A Parigi i miei figli si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa. Quando ci siamo venuti, a luglio, Francesca era così contenta che ha detto al papà: 'Adesso scendo dalla macchina e bacio tutti quelli che passano, amo l'Italia!".

