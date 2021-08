Wanda Nara, body d'allenamento: fans in estasi. E Icardi-Juventus nel post Ronaldo..

Wanda Nara si allena a Parigi e le foto dello showgirl argentina con il body nero fanno impazzire i suoi follower: forma fisica sempre al top e décolleté da urlo ("This morning in Paris, training", scrive a corredo del post social). Ma molti fans della moglie di Icardi si domandano se a breve arriveranno dei suoi post da... Torino.

Già, perchè con Cristiano Ronaldo al Manchester City si apre la corsa alla successione di CR7 in bianconero. E uno dei nomi caldi in queste ore di calciomercato è proprio quello dell'argentino in forza al Psg. Non è un segreto il grande apprezzamento di Max Allegri nei confronti dell'attaccante ex Inter. Il problema sarà capire se da Parigi daranno il via libera in caso di assalto della Juventus al giocatore (teniamo conto della possibile cessione di Mbappè al Real Madrid). Ecco perchè in quota Juve va presa in serissima considerazione la candidatura di Moise Kean (sarebbe un ritorno per il centravanti italiano di proprietà dell'Everton e rappresentato da Mino Raiola), oltre a quelle di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Sullo sfondo opportunità di mercato dall'estero legate agli esuberi di lusso dei top club (Timo Werner - chiuso da Lukaku al Chelsea - e Jovic del Real Madrid). Tanti nomi. Ma di sicuro vedere Icardi e Wanda Nara di nuovo in Italia sarebbe un sogno bellissimo, non solo per i tifosi bianconeri...

Georgina Rodriguez in piscina: il lato B clamoroso. Ronaldo-Manchester City...

Georgina Rodriguez cala l'asso sul banco di Instagram: la compagna di Cristiano Ronaldo regala ai suoi followers (sono 27 milioni!) una foto in piscina che mette in evidenza il suo lato B da urlo. In attesa di scoprire qualcosa di più sull'atteso reality show di Netflix dedicato a lei, lady CR7 fa un gol sui social degno dell'attaccante portoghese che, in queste ore è a un passo dal Manchester City. Il Paris Saint Germain si è chiamato fuori (dopo che il fratello dello sceicco Al Thani aveva pubblicato il fotomontaggio di Ronaldo in maglia Psg al fianco di Lionel Messi), mentre il rifiuto del Tottenham di cedere Harry Kane al Manchester City ("resto" agli Spurs ha confermato l'attaccante inglese) ha lanciato la volata Citizen per portare CR7 alla corte di Guardiola. E così la Ronaldo family si prepara al trasloco: ciao Juventus, Manchester chiama...

Martina Colombari bikini da urlo, Marika Pellegrinelli: "The body"

"The caption is yours….", scrive Martina Colombari postando una foto sotto la doccia in spiaggia. La moglie dell'ex bandiera del Milan, Billy Costacurta (apprezzatissimo commentatore a Sky Sport negli ultimi anni) sfoggia un fisico spettacolare. "The body", commenta Marica Pellegrinelli aggiunngedo 3 emoticon con gli occhi a cuoricino. "Fisico pazzesco!!! Bella bellissima!!", scrive Yvonne Sciò. I fans approvano. Tantissimi i commenti di apprezzamento. "Martina per te il tempo non passa mai!! 30 anni fa eletta Miss Italia oggi dopo 30 anni sei ancora la più bella di tutte", si legge tra i commenti del post di Martina Colombari che conta un milione di followers sulla sua pagina IG.

Diletta Leotta infiamma i follower: che gol per la regina della serie A

Diletta Leotta è tornata nelle case dei tifosi italiani con l'inizio della nuova stagione della serie A: finite le vacanze, la giornalista e conduttrice catanese illumina il calcio italiano anche quest'anno su Dazn (che detiene i diritti di tutte le 10 partite di ogni turno: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). La bellissima showgirl siciliana prima che il massimo torneo calcistico ripartisse, nei giorni scorsi aveva chiuso le sue vacanze festeggiando i 30 anni. E le foto pubblicate sui social hanno infiammato i suoi 8 milioni di follower.

Wanda Nara scollatura strepitosa: lady Icardi illumina Milano

Un raggio di sole illumina Milano: Wanda Nara nelle scorse settimana ha pubblicato un paio di foto dal suo terrazzo. La scollatura della moglie di Mauro Icardi è strepitosa e sullo sfondo si vedono si vede il panorama della zona di Porta Nuova con il Bosco Verticale. Intanto la stagione del Psg è partita. La coppia sta benissimo nella città della Tour Eiffel, anche se Wanda ha confessato a Confidenze: "A Parigi i miei figli si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa. Quando ci siamo venuti, a luglio, Francesca era così contenta che ha detto al papà: 'Adesso scendo dalla macchina e bacio tutti quelli che passano, amo l'Italia!".

E INOLTRE...