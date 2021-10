Tchouameni-Juventus, sprint per il nuovo Pogba grazie al principe saudita

Tchouameni-Juventus con Ramsey al Newcastle? Calciomercato rumors

Aurelien Tchouameni è il nuovo oggetto del desiderio di mezza Europa. Accostato a Inter e Milan, è però la Juventus la squadra che si è mossa con maggiore decisione tra le italiane per il 21enne centrocampista del Monaco (in scadenza nel 2024) che molti addetti ai lavori paragonano a Paul Pogba per la forza fisica e il grande dinamismo (ma con cui ha giocato assieme nella Nations League vinta dalla Francia: non ha fatto rimpiangere Kantè). L'interesse del Newcastle (appena passato nelle mani del ricchissimo Mohammad bin Salman Al Sa’ud, figlio di re Salman, l’attuale sovrano in Arabia) per Aaron Ramsey potrebbe dare lo sprint alla Juve (che si libererebbe di un ingaggio da 8 milioni a stagione fino al 2023) per vincere l'asta che mette in palio il cartellino di Tchouameni.

Tchouameni-Juventus? Attenti a Real Madrid e Chelsea

La concorrenza internazionale è molto forte, in queste ore per il centrocampista francese, secondo Marca, si è inserito il Real Madrid di Carlo Ancelotti e su Tchouameni ci sono pure le attenzioni del Chelsea (Tuchel lo avrebbe individuato come primo rinforzo per la linea mediana dei blues campioni d'Europa in carica).