Tegola Milan, ci mancava la borsite di Alvaro Morata

Tegola Milan, ci mancava solo la borsite di Alvaro Morata

Un derby bellissimo, vinto con i gol di Pulisic e Gabbia 'cuore rossonero': il Milan domenica sera ha rialzato la testa e piegato l'Inter a San Siro (raggiungendola in classifica, con Juventus avanti di un punto e Napoli di due). Ora per va superata la prova del nove per lasciarsi definitivamente alle spalle l'inizio di stagione difficoltoso: bisogna battere il Lecce a San Siro, nell'anticipo di campionato in programma venerdì 27 settembre alle 20,45.

E una nuvoletta grigia avvolge il cielo di Milanello: c'è un pochino di apprensione per le condizioni di Alvaro Morata (generoso nel derby, lo spagnolo ha giocato dietro le punte, aiutando tanto il centrocampo rossonero). "Abbiamo il dubbio per domani, una contusione gli ha causato una borsite. Abbiamo questo dubbio, vediamo domani", ha detto Paulo Fonseca nella conferenza stampa pre-partita.

In caso di recupero, la sensazione è di una conferma delle 4 punte viste contro l'Inter: con Alvaro, Abraham centravanti, Pulisic e Leao sulle ali.

Morata o non Morata, il Milan va a caccia dei tre punti. E l'allenatore portoghese è concentratissimo sulla sfida contro il Lecce. "È molto molto importante questa prossima partita. Dobbiamo confermare che siamo in crescita. Penso che la vittoria al derby ha senso se vinciamo col Lecce e confermiamo che siamo migliorati. Dobbiamo recuperare dei punti. Tutto questo è importante per avere motivazione domani. È una partita pericolosa dopo il derby, quando vinci partite importanti dopo è più difficili. Ma non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere".

Il blocco della squadra era psicologico? "Non voglio tornare sul derby. La partita è finita quando sono uscito dallo stadio. In questo momento la parte mentale è molto importante, magari più importante di tecnica e tattica. Le partite sono emozionali, stare bene ed equilibrati, energici e motivati è molto importante", le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa.

Su Rafa Leao: "Stiamo lavorando molto anche individualmente con Rafa, anche difensivamente. Sta lavorando bene difensivamente, sta pressando, sta tornando. Può fare meglio ma sta crescendo nel momento difensivo. Siamo stati una squadra a difendere, Rafa incluso. Lui ha avuto tre opportunità per essere decisivo al derby, non mi sembra che non possa essere allo stesso tempo un giocatore difensivo. Per me sta facendo un buon lavoro, sta giocando di squadra ed è la cosa più importante in questo momento".

