Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open di tennis, battendo in finale il russo Daniil Medvedev in rimonta al quinto set. Il punteggio: 3-6/3-6/6-4/6-4/6-4/ in quattro ore di gioco. Sinner trionfa in un torneo dello Slam 48 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta al Roland Garros nel 1976.