"Sinner sei il numero uno al mondo". E la Santanchè si prende il merito. Video

Tennis, Jannik Sinner in vetta al mondo. Prima volta nella storia per un italiano

La ministra del Turismo Daniela Santanchè, festeggia così la notizia del primato di Jannik Sinner, primo italiano in testa alla classifica dei migliori tennisti al mondo: "Avviso a tutti quelli che parlano male dell’Italia. Record di turisti. Sinner numero uno. Sarà un caso ma si respira un’aria nuova". Ma il suo strano accostamento tra il record di turisti in Italia e la conquista del primato da parte del tennista stonano e sui social arrivano una valanga di critiche alla ministra: "Quindi ora si prende il merito? Incredibile", scrive un utente incredulo. Ma commenti tutti simili ce ne sono a migliaia.

Avviso a tutti quelli che parlano male dell’Italia. Record di turisti. Sinner numero uno. Sarà un caso ma si respira un’aria nuova pic.twitter.com/EaG0Fx5215 — Daniela Santanchè (@DSantanche) June 4, 2024

Jannik Sinner è il tennista numero uno al mondo, per la prima volta nella storia un italiano è primo nel Ranking Atp. L'azzurro ha scoperto di aver conquistato la vetta mentre era sul campo al Roland Garros di Parigi in Francia, decisivo il ritiro di Novak Djokovic. "Jannik sei il primo italiano a diventare numero 1 al mondo", dice l’ex tennista oggi intervistatore Fabrice Santoro. Sinner si emoziona: "Cosa posso dire, è il sogno di tutti diventare il numero uno. Cercherò di non pensarci troppo, di giocare il mio miglior tennis. Voglio dire grazie al mio team, sarebbe impossibile senza di loro, e anche senza di voi", ammette, davanti al pubblico che grida il suo nome. E poi lancia un messaggio soprattutto ai suoi tifosi italiano: "È un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi, tutti quelli che stanno guardando a casa soprattutto dall'Italia. Vedremo cosa potrò fare venerdì".

Il suo prossimo avversario, in semifinale, sarà lo spagnolo Alcaraz. Djokovic è stato costretto al ritiro e sui social esprime tutta la sua tristezza ma mostra anche grande sportività: "Buona fortuna ai giocatori in gara e ringrazio di cuore gli incedibili tifosi per tutto l’affetto e il supporto. A presto, con amore e gratitudine". Poi spiega il motivo dell'abbandono. "Sono davvero triste di annunciare che devo ritrarmi dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso nella partita di ieri, e purtroppo a causa di uno strappo mediale del menisco al ginocchio destro io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un'attenta riflessione".