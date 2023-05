Tennis, via l’accappatoio: la foto a letto fa alzare la pressione

“Semplicemente fantastica e assolutamente perfetta”



Tante tenniste si prestano a foto più da modella che da tenniste e tra queste ci sono anche quelle meno note al grande pubblico che disputano per lo più tornei minori. Uno dei nomi che ha catturato l’interesse degli utenti è sicuramente quello di Eden Silva, giocatrice britannica classe ’96 che su Instagram condivide spesso scatti che la ritraggono più sensuale che mai.

Tra le più recenti - si legge su www.tennispress.it - c’è anche quella che la vede in bikini sdraiata su un letto. Un’immagine, questa, che esalta il suo lato più femminile e che, quasi inevitabilmente, ha conquistato tantissimi cuori, come testimoniato dagli innumerevoli like e commenti di apprezzamento nei suoi confronti.

“Bellissime foto Eden. Ti auguro tutto il meglio” e “Semplicemente fantastica e assolutamente perfetta” sono soltanto alcuni dei tantissimi messaggi che le hanno recapitato i suoi fan e che indicano il pensiero generale dei suoi quasi 31 mila followers di Instagram.

Una vera e propria bellezza del tennis internazionale che con le sue foto incanta migliaia e migliaia di persone da tutto il mondo. Ora la speranza dei suoi tifosi è che possa migliorare i risultati di una carriera che fino a questo momento è stata piuttosto deludente a livello Wta, dove conta soltanto una presenza a Wimbledon nel singolare, peraltro senza riuscire ad accedere al tabellone principale.