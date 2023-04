L'ombra dell'antifascismo maschera il vuoto programmatico del Pd

L'antifascismo per mascherare il vuoto programmatico del Pd

25 aprile? L'è tutto sbagliato... l'è tutto da rifare... avrebbe detto il Ginettaccio nazionale, anche se ai suoi tempi si riferiva al ciclismo. L'è tutt d'arfè... sintetizzavano e sintetizzano a Pesaro, tant'è vero che oggi, 1° maggio, i non elettori di Matteo Ricci sfileranno in una manifestazione contro il permesso dato dal sindaco televisivo di far costruire, nell'area che da tempo viene detta "area Ricci", un bio-lab che, secondo i contestatori, potrebbe fare di Pesaro, una nuova Wuhan.

Il solito Burioni, non mettendo a frutto le scottature avute con le sue affermazioni perentorie ed errate al tempo del Covid, è intervenuto bollando come surreale la manifestazione di Pesaro e, da scienziato, invita a fidarsi solo della scienza, dimenticando di specificare "Scienza vera" che, fatti in mano, non era quella sua. Non ho motivi, né competenze, per pronunciarmi sull'argomento (vaccini per animali) come non ne hanno Burioni, Ricci e neppure gli organizzatori e partecipanti alla manifestazione. Vedo l'iniziativa come risultato delle fregature avute nel fidarsi di Burioni e degli "scienziati" star televisive come lui: parecchi ora non si fidano neppure dei vaccini tradizionali veri e sicuri.

"Tutto da rifare" era il nome del giornale del mio Liceo Scientifico. Ero così d'accordo con quel titolo che, io del terzo, come prima mossa, "arfeci" pure il giornaletto. L'è tutto da rifare, purtroppo, forse a maggior ragione, tuttora. Al punto che un compagno come Marco Rizzo, il 24 Aprile, ha fatto scrivere, "Domani scendono in piazza gli antifascisti da passerella". Due sono le possibilità: o sbaglia Rizzo nel suo giudizio drastico o l'antifascismo di facciata (da passerella) è davvero aria fuffa o.... fritta. Concordo, però, totalmente con le parole drastiche di Rizzo.

Stando sulla passerella, bisogna farsi notare, facendo a gara a chi è più sfascista.... scusate, antifascista. Allora un monotono Andrea Romano, non avendo altra aria più fresca, ripete in continuazione che La Russa, pur dichiarandosi d'accordo con la Meloni nel dire che il Cdx è incompatibile col fascismo, però, non aveva pronunciato la parola "antifascista". Allora inchiodava La Russa, esigendo che pronunciasse la parolina magica.