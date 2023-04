Gli italiani promuovono il governo sul RdC, ma al Sud cresce il malcontento

Reddito di cittadinanza, agli italiani piace la stretta del governo

Il restyling del reddito di cittadinanza operato dal Governo genera consenso tra gli italiani. Secondo i risultati di un’analisi effettuata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi in esclusiva per Affaritaliani.it emerge che il 63% degli elettori è favorevole alle restrizioni per poter accedere al RDC. Solo nel territorio del Sud la percentuale di coloro i quali approvano la riforma del Governo scende al 53% mentre i votanti M5S sono gli unici che si dichiarano in maggioranza contrari (52%).

L’Esecutivo ha però deciso di poter continuare a erogare il Reddito di Cittadinanza a quei cittadini che per ragioni oggettive non possono lavorare. Anche in questo caso il favore a questa iniziativa è molto alto (72%) ed anche i votanti del M5S concordano con questa possibilità.

Altra iniziativa messa in campo dal Governo è poter conferire un sussidio ai disoccupati che possono accedere a corsi di formazione: il 64% degli italiani è favorevole e questa opinione è trasversale tra tutti i partiti con la punta dell’87% tra i votanti FDI. In generale, comunque, il 65% approvava il concetto che il sussidio va dato solo a chi effettivamente non può lavorare. Gli unici a non condividere questo concetto sono gli elettori del M5S.