'The American Dream': Serena Williams vince ancora

Il sogno continua: un'altra emozionante vittoria della campionessa Serenza Williams

Nella notte, si è giocato il secondo turno dello Us Open, ultimo slam dell’anno e molto probabilmente anche l’ultima passerella della leggenda vivente Serena Williams, numero uno del mondo per singolare dalla Women's Tennis Association per 319 settimane.

In un Artur Ashe gremito che accompagnava ogni punto con un boato, la campionessa quasi a fine carriera, 41 anni il prossimo 26 settembre, elimina la numero due del mondo. Estone Anett Kontaveit. Incredibile ma vero.

Lo slam numero 24 di Margaret Court è a sole 5 partite, in un circuito impronosticabile, basti pensare che nessuna delle due finaliste dell’anno scorso (Fernandez e Raducanu) le teenager che avevano stupito il mondo, siano arrivate al terzo turno, la dice lunga. Se la Williams sarà supportata da una giusta condizione fisica e da un pubblico di questo tipo, si può sperare nel miracolo sportivo, per ora in attesa di un canto del cigno che non vorremmo mai sentire, non svegliateci.