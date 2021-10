Theo Hernandez e Maignan: piove sul Milan: 10 infortunati. E Ibrahimovic...

Theo Hernandez covid: quante gare salterà con il Milan?

Theo Hernandez è risultato positivo al Covid-19. Lo fa sapere il club rossonero: "AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene". Theo era risultato "falso positivo" a gennaio. Salterà la partita di sabato sera a San Siro con il Verona e, molto probabilmente, la trasferta di martedì a Oporto in Champions League. La speranza del Milan è che possa tornare per la partita con il Bologna del 23 ottobre o quella con il Torino di martedì 26 (penultimo impegno prima della sosta, il 31 è prevista la trasferta a Roma),

Milan, Maignan operazione al polso: le ipotesi sul rientro

Piove sul Milan, dopo la brutta tegola che ha colpito Mike Maignan. Il polso sinistro lo costringe a un'operazione dai tempi di recupero che spaventano i tifosi rossoneri: inizialmente si era pensato a una quindicina di giorni, ma l'ex portiere del Lille starà fuori sei settimane in caso di problemi solo allo scafoide o tornerà nel 2022 se ci fossero problemi ai legamenti del polso. Il Milan intanto, visto anche l'infortunio a Plizzari, si è cautelato ingaggiato Mirante (era svincolato e avrà un contratto fino a giugno con opzione per il 202/2023) che sarà il vice-Tatarusanu.

Mike Maignan (Lapresse)



Ibrahimovic, Calabria e gli altri giocatori del Milan fermi al box

Zlatan Ibrahimovic intanto non rientra con il Verona. Zlatan lavora per risolvere il problema al tendine dì'achille e la speranza è di vederlo convocato per Porto-Milan.

Davide Calabria sta meglio, da capire se sarà pronto per sabato in campionato (altrimenti è pronto Kalulu) o anche lui dovrà attendere la Champions League per rientrare. Sulla fascia destra è fermo anche Florenzi (operato al menisco del ginocchio potrebbe essere pronto per la sfida alla sua Roma o dopo la sosta delle nazionali). Junior Messias ne avrà per un due-quattro settimane, nei prossimi giorni il ritorno in rosa Bakayoko e Krunic. Ai box anche Daniel Maldini, che ha subito un’infiammazione al tendine rotuleo mentre era nel ritiro dell’Under-20 italiana.