Maignan si opera al polso: tegola Milan (tempi di recupero). E Ibrahimovic...

Milan, Maignan sarà operato al polso sinistro

Il portiere del Milan Mike Maignan sarà operato al polso sinistro. Il club rossonero ha comunicato che "il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike MAIGNAN impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli".

Maignan, i tempi di recupero del portiere del Milan

Da stabilire i tempi di recupero di Mike Maignan. Dopo l'operazione sarà più chiaro capire quando Pioli potrà riavere a disposizione il portiere. Al momento l'ipotesi è di una quindicina di giorni con la speranza dunque di un rientro prima della sosta di novembre per le nazionali. Di certo sabato sera a difendere la porta rossonera ci sarà Tatarusanu contro il Verona e così anche nell'infrasettimanale di Champions League sul campo del Porto (19 ottobre) e a Bologna (il 23). Poi si vedrà contro Torino (San Siro martedì 26 settembre) e Roma (31 ottobre all'Olimpico).

Ibrahimovic punta Porto-Milan. Giroud ok per il Verona

Intanto Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare a parte: più probabile che torni in gruppo per Porto-Milan. Stop nelle scorse ore anche per il brasiliano Messias (problemi al polpaccio), mentre Davide Calabria dovrebbe superare l'affaticamente muscolare per essere disposizione in campionato contro il Verona. Giroud sta bene durante la pausa ha recuperato dai problemi alla schiena che l'avevano fermato nelle scorse settimane.