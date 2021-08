Tokyo2020, il pugliese Massimo Stano è medaglia d'oro nella marcia 20km

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Massimo Stano ha vinto la medaglia d'oro della 20 km di marcia. Per l'Italia e' il settimo oro.

La medaglia d'argento e' stata vinta dal giapponese Koki Ikeda, il bronzo dal Toshikazu Yamanishi La gara si e' svolta a Sapporo. Stano ha staccato i due giapponesi nell'ultimo chilometro.

A ventinove gradi nel pomeriggio di Sapporo, mille km più a nord di Tokyo arriva l'impresa dell'azzurro Massimo Stano sul circuito da un chilometro all'Odori Park. Il pugliese, 29 anni, nato a Grumo Appula, si è sposato nel settembre 2016 con Fatima Lotfi, ex mezzofondista, ora anche lei passata alla marcia, ed ha deciso di abbracciare l'Islam. Stano si allena e vive a Ostia.

Tokyo 2020 come Mosca 1980. Il bilancio, seppur ancora parziale dell'atletica leggera italiana perche' mancano ancora quattro giornate al termine del programma, e' identico di quell'edizione di Mosca di 41 anni fa, quella famosa per il boicottaggio del blocco occidentale. A Tokyo le medaglie d'oro conquistate sono attualmente tre: quella di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, quella di Marcell Jacobs nei 100 metri (settore velocita') e Massimo Stano nella 20 km di marcia. A Mosca, all'interno dello stadio Lenin (oggi Luzhniki), oro per Pietro Mennea sui 200, Sara Simeoni nel salto in alto e Maurizio Damilano nella 20 km di marcia.

Tokyo 2020: ciclismo su pista, bronzo per Viviani nell'Omnium

Elia Viviani e' medaglia di bronzo olimpica nell'Omnium. Decisiva e' stata la corsa a punti, quarta prova di una delle discipline piu' complesse e spettacolari del ciclismo su pista. L'azzurro si era imposto anche nella terza prova, quella dell'eliminazione, dopo essere arrivato tredicesimo 13 nello 'scratch' e undicesimo nella 'tempo race'. Il veronese, campione olimpico in carica della specialita' grazie all'oro vinto a Rio 2016, era parecchio indietro a meta' percorso ma ha saputo risalire nella seconda parte della sfida. Viviani e' stato preceduto dal britannico Matthew Walls, medaglia d'oro, e dal neozelandese Stewart Campbell, medaglia d'argento.